Kanye West enthüllt: So groß ist sein Vermögen

Kanye West (47), auch bekannt als Ye, hat auf Instagram enthüllt, dass sein Vermögen im Jahr 2025 auf sagenhafte 2,77 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Diese Angabe basiere laut Kanye auf einer Bewertung durch Eton Venture Services, die seine Musikbibliothek sowie die alleinige Kontrolle über die Marke Yeezy berücksichtigt habe. Dazu schrieb Ye lediglich "LAA LA LA LA" unter seinen Post. Während Forbes sein Vermögen aktuell nur auf 400 Millionen US-Dollar taxiert, behauptet Kanye, ihm gehöre wieder ein Platz unter den Milliardären.

Der Rapper erlebte 2022 einen harten Rückschlag, als Adidas und andere Marken ihre Zusammenarbeit mit ihm aufgekündigt hatten. Grund waren antisemitische Äußerungen und die öffentliche Unterstützung der kontroversen "White Lives Matter"-Bewegung. Dadurch verlor Kanye ein Vermögen in Milliardenhöhe und sprach selbst von finanziellen Engpässen, die ihn beinahe in den Ruin gestürzt hätten. Doch offenbar hat er sich seither wieder stabilisiert: Seine Yeezy-Marke und erfolgreiche Musikprojekte sollen ihm zu einem eindrucksvollen Comeback verholfen haben. So zum Beispiel Einnahmen eines aufwendigen Super-Bowl-Werbespots, der über 19 Millionen US-Dollar eingebracht haben soll.

Seit seiner Scheidung von Kim Kardashian (44) im Jahr 2022 macht Ye immer wieder Schlagzeilen – sowohl mit seinen Finanzen als auch mit seinem Privatleben. Die Beziehung zu seiner Tochter North West (11), die er mit seiner Ex-Frau teilt, scheint ihm neuen kreativen Antrieb gegeben zu haben. Auf Social Media teilte er kürzlich Clips, in denen er sie im Studio beim Musizieren "trainiert". "Diese kleine Frau hat mir wieder die Liebe zur Musik zurückgegeben", schrieb Kanye zu einem Foto. North plant offenbar ihre eigene musikalische Karriere, nachdem sie kürzlich angekündigt hatte, an ihrem Debütalbum zu arbeiten.

Getty Images Kanye West, Rapper

MEGA North West im Mai 2023

