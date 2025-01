Kanye West im Ausland: Ignoriert er Familiensorgen in L.A.?

Wie die Daily Mail berichtet, bleibt Kanye West (47) weiterhin auf Reisen, während seine Kinder mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) in Los Angeles mit einer ernsten Situation zu kämpfen haben. Kim und ihre vier Kinder – North (11), Saint (9), Chicago (6) und Psalm (5) – mussten ihr Anwesen in Hidden Hills räumen, als das "Kenneth Fire" ihre Wohngegend bedrohte. Kanye hingegen wurde zuletzt in Dubai gesehen, nachdem er die vergangenen vier Monate mit seiner neuen Frau Bianca Censori (30) in Asien verbracht hatte. Das letzte Zusammentreffen mit seinen Kindern liegt offenbar schon 118 Tage zurück und fand im September 2024 während eines Events in China statt.

Während Kanye das neue Jahr mit romantischen Aufenthalten und Geburtstagsfeiern für Bianca einläutet, geht Kim mit starkem Engagement gegen die zerstörerischen Brände in Kalifornien vor. Sie postete auf Instagram Nachrichten, um Feuerwehrkräfte, darunter auch ehemals Inhaftierte, für ihren Einsatz zu würdigen. Besonders hob sie deren Opferbereitschaft hervor, prangerte die niedrigen Löhne dieser Helfer an und forderte eine entsprechende Anpassung vonseiten der Regierung.

Kanye und Bianca scheinen derweil in einer anderen Welt zu leben. Der Rapper organisierte für Biancas 30. Geburtstag eine aufwendige Feier, die von einem ausgelassenen Disco-Abend bis hin zu einem Überraschungsessen mit ihrer Familie reichte. Kims Fokus liegt dagegen offenbar klar auf ihrer Rolle als Mutter, während Kanye derzeit kaum Teil des Familienlebens zu sein scheint – zumindest nicht öffentlich sichtbar. Kim und Kanye hatten im Jahr 2014 geheiratet und galten als ein Traumpaar in Hollywood – bis Kim im Februar 2021 die Scheidung einreichte. Kurz darauf, im Jahr 2022, hat Kanye die Australierin Bianca Censori geheiratet.

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori im Januar 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

