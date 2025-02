Ein Fotograf beleidigte Heidi Klums Lachen bei Fotoshooting

Heidi Klum (51) hat in einem Interview mit Stern über eine prägende Erfahrung zu Beginn ihrer Karriere gesprochen. Mit etwa 19 Jahren habe das Model für ein Hochzeitskleid-Shooting vor der Kamera gestanden, als der Fotograf sie unerwartet angeschrien hätte. Der Grund? Ihr Lachen habe ihm nicht gefallen und hätte seiner Meinung nach "scheiße" und unecht gewirkt. Die harsche Kritik habe Heidi derart zugesetzt, dass sie bei dem Shooting in Tränen ausgebrochen sei. Der Vorfall habe allerdings auch eine richtungsweisende Entscheidung in ihrem Leben ausgelöst, wie Heidi betont.

Noch am selben Tag habe sie beschlossen, Negativität nicht mehr an sich heranzulassen. Sie habe begonnen, an ihrem Lachen zu arbeiten – nicht nur äußerlich, sondern auch emotional. "Heute wird mir eher vorgeworfen, dass ich zu viel lache", erklärt sie. Ihre positive Ausstrahlung ist mittlerweile Heidis Markenzeichen geworden, auch wenn es in ihrem Leben natürlich Rückschläge gibt. Doch egal wie schwierig die Situation ist, man merkt es ihr kaum an. "Ich habe eine Schutzmauer um mich gezogen", gibt das Model offen zu. Diese Stärke sei in einer harten Branche wie dem Showbusiness unerlässlich, besonders für Frauen.

Neben ihrer Modelkarriere ist Heidi seit Jahren als Moderatorin und Produzentin der Castingshow Germany's next Topmodel aktiv, die sie 2025 zum 20. Mal präsentiert. Auch privat hat die gebürtige Rheinländerin immer wieder ein Lächeln im Gesicht – nicht zuletzt wegen ihrer Ehe mit Musiker Tom Kaulitz (35). Ihr Humor und ihre Lebensfreude haben über die Jahre hinweg einen riesigen Fankreis um sie geschart. Aber wie sie selbst zugibt, stecke hinter dem strahlenden Hollywood-Lachen eine bewusst erlernte Kunst, das Beste aus schwierigen Situationen zu machen.

Getty Images Heidi Klum im November 2024

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Aspen, Colorado, Dezember 2024

