Kanye Wests Japan-Tour leidet unter Biancas Nackt-Skandal

Kanye West (47), auch als Ye bekannt, verliert in Japan zwei seiner geplanten Konzerte. Die Shows in Tokio, die für Mai vorgesehen waren, wurden nun von den Veranstaltern gestrichen. Grund dafür ist ein Skandal rund um Kanyes Ehefrau Bianca Censori (30), die bei der diesjährigen Grammy-Verleihung am Sonntag für Aufsehen sorgte. Die Designerin erschien dort in einem extrem freizügigen Outfit, was nicht nur die Presse, sondern auch die Investoren der Japan-Auftritte abgeschreckt haben soll. Laut einem Bericht der Daily Mail war dies offenbar der Auslöser für den endgültigen Rückzug der finanziellen Unterstützer.

Die Absage der Konzerte wird mit kulturellen Sensibilitäten in Japan erklärt. Insider berichten, dass der Auftritt von Bianca als "Akt der Zwangskontrolle" durch Kanye wahrgenommen wurde. Dies sei umso problematischer, da in Japan ein zunehmendes Bewusstsein für Frauenrechte herrsche. Grammy-Produzent Raj Kapoor kritisierte ebenfalls das transparente Outfit und erklärte gegenüber dem Magazin People, dass die Veranstaltung eigentlich die Einhaltung eines Black-Tie-Dresscodes verlange.

Abseits der öffentlichen Auftritte sorgen sich offenbar auch Biancas Eltern um sie. Die junge Frau, die aus Australien stammt, habe sich in jüngster Zeit stark verändert, heißt es in Berichten. Bereits im vergangenen Jahr wollte ihr Vater intervenieren. Anders sieht das allerdings ihre jüngere Schwester Angelina: Sie unterstützte die Modemutige öffentlich, indem sie Videos des Ensembles auf Instagram teilte und unter Kanyes Beitrag ein Flammen-Emoji platzierte.

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori im Januar 2025

Anzeige Anzeige