Kanye West verliert Mega-Deal nach Skandal bei den Grammys

Nach dem Skandalauftritt von Kanye West (47) und seiner Frau Bianca Censori (30) bei den diesjährigen Grammy Awards folgt für den Rapper nun möglicherweise das böse Erwachen. Bei der Preisverleihung posierte der Musiker zusammen mit seiner Frau auf dem roten Teppich – dabei ließ Bianca alle Hüllen fallen und stellte ihren nackten Körper in einem durchsichtigen Mini-Kleid zur Schau, das nichts der Vorstellung überließ. Das könnte den Sänger jetzt teuer zu stehen kommen: Wie Daily Mail berichtet, hatte Kanye sich zuvor verpflichtet, zwei Konzerte im Tokyo Dome im Mai zu spielen – sein Auftritt habe den Investoren aber überhaupt nicht gefallen, weshalb sie den 20-Millionen-Dollar-Deal gecancelt haben sollen. "Kanye versaut sich einfach jede Gelegenheit, die sich ihm bietet. Der Auftritt war unheimlich, jenseits der Vorstellungskraft und wurde in Japan mit Entsetzen aufgenommen", betonte die Quelle.

Zudem erklärte der Informant weiter, dass der Auftritt ein extrem schlechtes Licht auf ihn geworfen habe: "Japan erlebt derzeit ein kulturelles Erwachen bezüglich Frauenrechten, und die MeToo-Bewegung ist hier sehr stark. Was er tat, wird als Akt der Zwangskontrolle angesehen, der absolut inakzeptabel ist. Er hat Japan kulturell völlig falsch eingeschätzt." Ihm zufolge hat Kanye seine Unterstützer extrem vor den Kopf gestoßen. "Die Investoren in Japan, die die Konzerte unterstützen, sind sehr verärgert darüber. Es ist höchstwahrscheinlich, dass sie die Finanzierung der Shows zurückziehen werden. Er hat das Toleranzvermögen der japanischen Menschen gegenüber diesen Aktivitäten stark unterschätzt", erklärte der Insider und betonte, dass Kanye seiner Meinung nach in Japan nicht mehr erwünscht sei.

Besonders brisant an dem Auftritt sei, dass Kanye Bianca laut einer Lippenleserin dazu aufgefordert habe, "eine Szene zu machen". Schon seit Längerem wird vermutet, dass er bei Biancas freizügiger Kleiderwahl die Finger im Spiel hat. Ein Informant behauptet schon 2023, dass der "Carnival"-Interpret die Kontrolle über ihren Kleiderschrank habe und ein "Nein" oder "Das möchte ich nicht tragen" nicht akzeptieren würde. "Bianca tut das, was Kanye sagt", stellte der Tippgeber ernüchtert gegenüber Daily Mail fest und befürchtete zudem: "Niemand kann sie retten, weil Kanye Blockaden um sie herum errichtet hat."

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

Backgrid/Actionpress Collage: Kanye West und Bianca Censori in Tokio

