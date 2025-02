Das hält Bianca Censoris Familie von dem Skandal-Auftritt

Bianca Censori (30) und Kanye West (47) haben am Sonntagabend bei den Grammy Awards für Aufsehen gesorgt. Die Designerin erschien in einem völlig transparenten Kleid, das unter einem voluminösen schwarzen Kunstpelzmantel verborgen war. Als Bianca den Mantel auf dem roten Teppich ablegte, enthüllte sie das gewagte Outfit, das die Konturen ihrer Figur betonte und nichts mehr der Fantasie übrig ließ. Die Reaktionen auf den Look fielen gemischt aus. Während einige das Kleid als unpassend für den Anlass kritisierten, verteidigten andere den Stil als Hommage an Kanyes Albumcover von "Vultures 1", das ebenfalls eine knapp bekleidete Frau zeigt. Kanye selbst teilte auf seinem Instagram-Profil begeistert ein Bild von Bianca und beschrieb sie als "wunderschönste Frau" und "beste Freundin". Mittlerweile hat er den Post allerdings wieder gelöscht.

Auch Biancas Familie zeigte sich von dem Auftritt beeindruckt. Ihre jüngere Schwester Angelina unterstützte die Modemutige öffentlich, indem sie Videos des Ensembles auf Instagram teilte und unter Kanyes Beitrag ein Flammen-Emoji hinterließ. Angelina, die selbst in der Modebranche aktiv ist, hatte den außergewöhnlichen Stil ihrer Schwester in der Vergangenheit bereits mehrfach gelobt. Laut Hello schwärmte sie bei der Melbourne Fashion Week 2024 von Biancas Garderobe und bezeichnete sie als ihre "beste Freundin". Die beiden Schwestern stehen sich offenbar sehr nahe, was nicht zuletzt Angelinas Begeisterung für Biancas oft kontrovers diskutierte Modewahl zeigt: "Wir lachen über die dummen Schlagzeilen, um ehrlich zu sein."

Bianca, die seit Ende 2022 mit Kanye verheiratet ist, arbeitet seit 2020 für dessen Modelabel Yeezy. Der explosive Mix aus High Fashion und gewagtem Stil, den Kanye regelmäßig für seine Partnerinnen entwirft, war auch schon Thema in seiner mittlerweile geschiedenen Ehe mit Kim Kardashian (44) – oft nicht ohne Konflikte. Während Kim in einer Episode von Keeping Up with the Kardashians verriet, dass Kanye ihren Stil kritisiere, scheint Biancas Affinität für mutige Mode eher auf Kanyes Bewunderung zu stoßen.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

