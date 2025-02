Nicht Dschungelcamp: Auf dieses Format hat Kate Merlan Bock

Realitystar Kate Merlan (37) war schon bei so einigen TV-Formaten zu sehen. So durften die Fans sie bereits in Promis unter Palmen oder Temptation Island V.I.P. bewundern. Nun hat Kate mit Promiflash auf dem Mates Date Event im Rahmen der Berlin Fashion Week ein bisschen über ihre Karrierepläne geplaudert. Dabei verrät sie, auf welche Show sie richtig Lust hätte: "Wenn ich jetzt eine freie Auswahl hätte, [...] würde ich Die Verräter wählen. Finde ich megageil. [...] Und was ich noch toll finde, ist vielleicht Promi-BB dieses Jahr. Das ist auch so eine Sache, die ich mir auch überlegen würde."

Im Moment feiern die Zuschauer das Dschungelcamp, doch damit kann die Reality-Queen so gar nichts anfangen. Sie stellt klar: "Ich will auf keinen Fall in den Dschungel gehen, weil ich einfach emotional nicht bereit bin dafür. [...] Nach zwei Wochen würde ich wahrscheinlich alt und verschrumpelt aussehen, weil ich so fertig sein werde und wahrscheinlich danach erst mal auf nichts mehr Bock hätte." Die Fernsehpersönlichkeit betont, dass sie nicht dazu bereit sei, all die "ekelhaften Sachen" im Camp zu machen. Kate gesteht in diesem Kontext, dass sie für dieses gefeierte Format einfach zu verwöhnt sei und sich nicht überwinden könne.

Obwohl Kate sich nicht selbst in den australischen Busch traut, verfolge sie trotzdem gespannt das Dschungelcamp im TV. Promiflash verrät sie im Laufe des Gesprächs sogar, wer aktuell ihre großen Favoriten bei der Show sind. Die 37-Jährige enthüllt: "Ich glaube, Lilly (48) wird weit kommen. Meine Top drei: Lilly, Sam (33). Wen haben wir denn noch? [...] Maurice (26) wird gewinnen. Ich sage Maurice eins, Sam zwei, Lilly drei." Mit den ersten beiden Plätzen könnte Kate derzeit richtig liegen, doch Sam wurde als bisher letzter Promi bereits an Tag zwölf herausgewählt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan, Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige