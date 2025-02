Kanye West befahl Bianca, bei den Grammys Szene zu machen

Kanye West (47) und Bianca Censori (30) füllen mit ihrem Grammy-Auftritt die Schlagzeilen, denn die Frau des Rappers erschien in einem Hauch von Nichts. Wie eine Lippenleserin nun der Daily Mail verriet, soll Kanye Bianca vor dem Blitzlichtgewitter eine klare Anweisung gegeben haben: "Mach eine Szene, ich sage dir, das wird groß! Lass den Mantel fallen und dreh dich um. Ich bin bei dir." Die Architektin soll daraufhin gesagt haben: "Alles klar, dann los!"

Nach dieser Aktion mussten Kanye und Bianca umgehend die Veranstaltung verlassen. Laut eines Insiders von The Sun soll das Ehepaar im Vorfeld überhaupt nicht zu dem Event eingeladen gewesen sein. Eine andere Quelle, die wohl dem Musiker nahesteht, meint jedoch, dass die beiden "auf jeden Fall" Tickets gehabt hätten, da Kanye in der Kategorie "Bester Rapsong" nominiert gewesen sein soll. Ihr Plan war angeblich, die Grammys zu besuchen, sich nackt fotografieren zu lassen und wieder zu verschwinden.

Dass Kanye und Bianca für Aufregung sorgen, ist schon lange nichts Neues mehr. Erst kürzlich teilte der Ex-Partner von Kim Kardashian (44) ein halbes Nacktfoto seiner Partnerin in seiner Instagram-Story. Zu sehen darauf war die 30-Jährige, wie sie in einem knappen Bikini posiert. Die Fans der Designerin fanden diesen Anblick offensichtlich unverantwortlich. "Kanye, was zur Hölle war das für eine Story? Er hat seine Frau gepostet, herangezoomt auf einen Bikini ohne Stoff oder sonst was, man konnte alles sehen", ärgerte sich ein Social-Media-Nutzer.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

Instagram / kanyewest Collage: Bianca Censori, Model

