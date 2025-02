Christina tanzt wieder: Luca Hänni genießt Papa-Tochter-Zeit

Luca Hänni (30), der als Sänger bekannt wurde, verbringt derzeit viel Zeit mit seiner sieben Monate alten Tochter in Thun, während seine Frau Christina (34) bei der TV-Show Let's Dance in Köln tanzt. Der 30-Jährige jongliert dabei zwischen seinen Vaterpflichten und der Promotion seiner neuen Single "Since We Met". Wenn er unterwegs ist, übernimmt Oma Hänni die Betreuung der Kleinen. "Wir haben alles im Griff. Ich genieße die Papi-Tochter-Zeit gerade mega", erklärte Luca im Gespräch mit 20 Minuten. Christinas Leidenschaft fürs Tanzen unterstütze er sehr und gönne ihr die Zeit, in der sie sich ihrer Arbeit widmen kann.

Trotz ihrer getrennten Projekte achtet das Paar darauf, ihre Arbeit gut zu koordinieren. Während Christina derzeit in Deutschland unterwegs ist, kümmert sich Luca um die Tochter. Im Herbst wechselt das Familienmanagement, denn dann geht der Sänger auf Tour und bringt neue Musik zu seinen Fans. In seiner aktuellen Single singt Luca darüber, was ihn die Musik in den vergangenen 13 Jahren gelehrt hat – Höhen wie Tiefen. Für einen neuen Titel überlegt er aber sogar etwas Humorvolles: "Vielleicht wäre es ein Schlagerhit mit dem Namen 'Der Windel-Maestro'", scherzte er. Denn sein Alltag als Papa habe einiges an Inspiration zu bieten.

Privat genießt Luca das Vatersein in vollen Zügen. Die kleine Hänni hat offenbar bereits Taktgefühl, denn sie reagiere erfreut auf die Melodien, die ihr Vater mit der Gitarre vorspielt, und zappele fröhlich mit den Händen. Auch Mama Christina könnte bald einen kreativen Beitrag leisten: "Sie schreibt unglaublich gerne. Vielleicht kann sie mal einen Song texten", überlegt der Musiker. Die Harmonie innerhalb der Familie ist ihm besonders wichtig. "Elternsein braucht ohnehin schon viel Planung. Aber es funktioniert sehr gut", resümierte er zufrieden. Tänzerin oder Musikerin – wohin der Weg ihrer Tochter einmal führt, wird das Paar offen lassen.

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

https://www.instagram.com/p/DC4kkDpKZ7i/?img_index=1 Luca Hänni am Kölner Dom im November 2024

