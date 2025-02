Das schenkt sich Dieter Bohlen selbst zum 71. Geburtstag

Dieter Bohlen (71) feiert seinen 71. Geburtstag auf ganz besondere Weise, wie er jetzt in seiner Instagram-Story verriet: Der Musiker und TV-Star habe sich selbst mit einer Reise nach Thailand beschenkt. In lässiger Sommerkleidung, inklusive Sonnenbrille und Baseballcap sprach er davon, seinen Ehrentag im Urlaub genießen zu wollen. "Ich freue mich auf ein neues spannendes Jahr und die neuen Aufgaben", ließ der Poptitan seine Fans wissen. Dabei ist vermutlich auch seine langjährige Partnerin Carina Walz, mit der der Musiker seit 2006 liiert ist. Zudem überraschte Dieter seine Anhänger mit einer Ticketaktion für seine große Tour im Herbst und verriet, dass die Vorbereitungen für die nächste Staffel der beliebten Castingshow Das Supertalent bereits laufen würden.

Glückwünsche erhielt Dieter auf Social Media nicht nur von vielen Fans, sondern auch von prominenten Kollegen. Pietro Lombardi (32), der 2011 den Gesangswettbewerb Deutschland sucht den Superstar gewann, widmete ihm eine berührende Post im Netz. "Happy Birthday, Dieter. Auch wenn es eventuell nicht mehr bei DSDS ist, wir sind und bleiben für immer ein Team", schrieb der Sänger und fügte zwei Herz-Emojis hinzu. Pietro, der in der Vergangenheit selbst mehrfach als Juror an Dieters Seite saß, betonte außerdem, wie besonders ihre langjährige Freundschaft sei: "Diese Freundschaft verstehen nur wir beide."

Dieter, der seit Jahrzehnten die deutsche Musik- aber auch Fernsehlandschaft prägt, hat mit Carina zwei gemeinsame Kinder, Amelie (13) und Maximilian (11). Im Laufe der Zeit ist der Musiker, der insgesamt über acht Jahre an der Seite von Thomas Anders (61) in der Band Modern Talking aktiv war, nicht nur für seine beruflichen Erfolge bekannt geworden. Auch sein lockeres Auftreten in der Öffentlichkeit sorgt bei seinen Anhängern regelmäßig für Begeisterung. Zu seinem Ehrentag zeigte er sich daher in gewohnt entspannter Manier und begeisterte seine Fans mit Einblicken in sein Privatleben.

Getty Images DSDS-Stars Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen, im März 2024

