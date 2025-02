Dschungelcamp-Preview: Timur Ülker wird heftig kritisiert

Timur Ülker (35) galt im Dschungelcamp eigentlich nicht als Streithahn. Doch eine Preview, die RTL vor der Ausstrahlung am Abend veröffentlicht, zeigt, wie der GZSZ-Darsteller an Tag 15 mit seinen Mitcampern aneinandergerät. Alessia Herren (23) wirft ihm vor, wegen der vergangenen Entscheidungen der Fans, durch die Timur auch mal zittern musste, kalte Füße zu kriegen und nun mit aller Gewalt Sendezeit für sich herausschlagen zu wollen. "Du versuchst gerade, Themen aufzugreifen, die eigentlich total irrelevant sind", schimpft die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin. Auch Lilly Becker (48) fragt sich: "Wo kommt das her? Alles war gut."

Schon der gestrige Tag war für Timur hochemotional. Die Camper erhielten Briefe von ihren Liebsten, die Pierre Sanoussi-Bliss am Lagerfeuer vorlas. "Wir verfolgen jede Sekunde und sind so unfassbar stolz auf dich", schrieb die Familie des Schauspielers, woraufhin die Tränen in Strömen kullerten. Allerdings empfahlen seine Verlobte Caroline Steinhof und Co. auch: "Zeig ruhig noch mehr von dir. Deine Geschichten, deine Erlebnisse sind deine Besonderheit und machen dich aus. Wir wissen, dass du noch so viel mehr zu erzählen hast."

Zu einem Streit kam es wenige Tage zuvor zwischen Timur und Maurice Dziwak (26). Als sich der Realitystar von den Zuschauern im Stich gelassen fühlte, wollte ihn der Soap-Liebling aufmuntern – doch der frischgebackene Vater reagierte genervt. "Weißt du, wie das für mich rüberkam? Dass du den Fokus dann auf dich lenken möchtest und die Herzen der Zuschauer mit einer emotionalen Story haben möchtest", erklärte Maurice seine Gefühlslage.

RTL Timur Ülker im Dschungelcamp 2025

RTL Maurice Dziwak und Timur Ülker, Dschungelcamp-Teilnehmer 2025

