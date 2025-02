So kommt der neue "Ex on the Beach"-Cast bei den Fans an

Die neue Staffel von Ex on the Beach steht in den Startlöchern. Seit Freitagmorgen ist endlich bekannt, welche ehemaligen Turteltauben in der neuen Ausgabe aufeinandertreffen. Die Fans scheinen mit dem Cast um Calvin Kleinen (32), Jennifer Degenhart und Jenny Grassl (24) ziemlich zufrieden zu sein. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 7. Februar, 14:23 Uhr] freuen sich 181 von 243 Lesern, und damit 74,5 Prozent, auf das Drama, das die Kandidaten mitbringen werden. Nur 25,5 Prozent (62 Leser) sind von den ausgewählten Kandidaten enttäuscht.

RTL gab die Kandidaten mit einem Video auf Instagram bekannt. Als Besonderheit treten in der sechsten Staffel auch Paare an. Mit dabei sind die Temptation Island-Absolventen Mou und Viviene sowie die einstige Verführerin Nastasia mit ihrem Freund Tobi. Sie werden sich mit der Vergangenheit ihrer Partner auseinandersetzen müssen. Diese Neuerung kommt bei den Fans sehr gut an. "Dieses Mal mit Paaren? Krass", schreibt ein User. Viele Follower feiern vor allem zwei Teilnehmer: "Auf die Kombi von Marvin und Calvin freue ich mich wieder total!"

Eine Sache verwundert die Zuschauer allerdings: Der Kandidat Joshua sucht zurzeit in der Kuppelshow Are You The One? nach der Liebe. "Bisschen doof, den Cast zu leaken, wenn der eine Teilnehmer bei AYTO ist – das Format, das erst diese Woche angefangen hat. Dann weiß man ja schon, wie es bei ihm ausgeht", beschwert sich eine Userin unter dem Post der Show.

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Mou und Vivien

RTL / Frank Beer "Are You The One"-Kandidat Joshua

