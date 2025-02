"Peinlich": So blickt Boris Becker heute auf Gefängniszeit

Boris Becker (57), der einstige Wimbledon-Held, hat in einem Interview mit der britischen Zeitung The Times über eine der dunkelsten Zeiten seines Lebens gesprochen: sein Gefängnisaufenthalt. 2022 wurde der Sportler wegen Insolvenzstraftaten in Großbritannien zu einer Haftstrafe verurteilt und verbrachte insgesamt 231 Tage hinter Gittern. "Natürlich ist es sehr peinlich, und natürlich schämt man sich, aber man darf sich nicht selbst bemitleiden", reflektierte Boris die Zeit hinter schwedischen Gardinen.

Im Interview erklärte Boris, dass er seine Fehler eingeräumt und von Beginn an die Verantwortung für seine Handlungen übernommen habe. "Ich habe mich nie als Opfer gefühlt", stellte er klar und betonte, dass dies für ihn ein wichtiger Schritt war, um wieder auf die Beine zu kommen. Seine finanziellen Probleme, die ihn in diese Lage brachten, führte der vierfache Vater auf eine Kombination aus mehreren Faktoren zurück. Neben fragwürdigen Vertrauensentscheidungen räumte das Tennis-Ass ein: "Scheidungen sind teuer. Selbst für sehr reiche Leute. Kinder sind teuer. Ein bestimmter Lebensstil ist auch teuer." Heute gehe es ihm jedoch wieder besser, und er sei entschlossen, stabil zu bleiben: "Ich bin wieder in festem Fahrwasser und das soll auch für den Rest meines Lebens so bleiben."

Auch Lilly Becker (48) reflektierte kürzlich über ihre Zeit hinter schwedischen Gardinen. Im Gegensatz zu ihrem Ex-Partner verbrachte sie dort allerdings nur eine Nacht. Wie sie im Dschungelcamp verriet, war sie in ihren 20ern nach einem Unfall kurzzeitig im Gefängnis. Lilly hatte die Stromversorgung einer ganzen Insel lahmgelegt, als sie mit ihrem Auto gegen eine Laterne krachte. "Ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei", erklärte sie ihren Mitcampern. Doch letztendlich sei alles halb so schlimm gewesen: Einen Tag nach dem Laternen-Fauxpas war Lilly wieder auf freiem Fuß.

Getty Images Boris Becker im April 2024

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

