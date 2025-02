Chiefs vs. Eagles: Das sind die Highlights vom Super Bowl

In der Nacht von Sonntag auf Montag fand in New Orleans eines der größten Sport-Events überhaupt statt: der Super Bowl. Ein letztes Mal in dieser NFL-Saison trafen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Viele sahen die dominanten Chiefs sicher schon als Gewinner – aber das Team von Quarterback Patrick Mahomes (29) hatte gegen die starken Eagles kaum eine Chance. Während alle Augen auf den Sport gerichtet waren, lieferte der ganze Abend zusätzlich ein Highlight nach dem anderen. Welche Promis sich das Spektakel nicht entgehen ließen und wie die berühmt-berüchtigte Halbzeitshow lief, fasst Promiflash für euch im Video zusammen.

