König Charles' Frau Camilla wollte wohl nie Königin werden

Königin Camilla (77) war offenbar lange Zeit alles andere als begeistert von der Aussicht, eines Tages den Thron zu besteigen. Laut dem Buch "Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants" des Autors Tom Quinn soll Camilla gegenüber ihrem Ehemann König Charles III. (76) mehrfach geäußert haben, dass sie die königlichen Protokolle als pure Schikane empfinde. "Können wir nicht diesem ganzen Protokoll entkommen? Es ist alles Unsinn", soll Camilla gesagt haben, worauf Charles stets besänftigend antwortete: "Du machst das doch für mich, Liebling." Die Einhaltung strengster Etikette, bei der sogar Anzüge oder Schuhe im Voraus bestimmt und vorbereitet werden, war für sie offenbar schwierig zu akzeptieren.

Camilla wurde am 8. September 2022 nach dem Tod von Königin Elizabeth II. (✝96) zur Königingemahlin ernannt. Ursprünglich war geplant, dass sie den Titel Princess Consort tragen würde. Doch die verstorbene Monarchin schrieb in einem Brief im Februar 2022: "Mit der Zeit wird mein Sohn Charles König. Ich weiß, dass Sie ihm und seiner Frau Camilla die gleiche Unterstützung gewähren werden, die Sie mir gegeben haben; und es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla zu gegebener Zeit als Königingemahlin bekannt sein wird, während sie ihren eigenen treuen Dienst fortsetzt." Laut Tom habe Camilla zum Zeitpunkt der Krönung im Mai 2023 allerdings längst ihre anfängliche Abneigung überwunden und sei zunehmend in ihre Rolle hineingewachsen. Was die königlichen Protokolle betrifft, berichtet der Autor: "Charles und sein Sohn Prinz William (42) reagieren bei Fehlern in solch detaillierten Abläufen sehr schnell gereizt. Sie sind da sehr penibel in solchen Dingen. Das ist für sie eine Selbstverständlichkeit."

Privat gilt Camilla als der ruhende Pol in Charles' Leben. Die beiden sind seit 2005 verheiratet, ihre Beziehung reicht jedoch bis in die frühen 1970er-Jahre zurück. Nach schwierigen Zeiten, geprägt von öffentlicher Kritik und wachsendem Medieninteresse, fand das Paar schließlich zusammen, nachdem Charles' erste Ehe mit Prinzessin Diana (✝36) gescheitert war. Insider berichten, dass die Königin ihren Gatten oft zu einem entspannteren Umgang mit stressigen Situationen angeregt habe. "Du brauchst Humor, um zu überleben", soll sie Freunden zufolge über das royale Leben einmal gesagt haben.

Getty Images Die Royals auf der "James Bond"-Premiere, 2021

Getty Images König Charles und Königin Camilla im Dezember 2024

