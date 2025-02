Selena Gomez trotzt Rassismus-Kontroversen um Netflix-Film

Selena Gomez (32) hat sich nun laut Hollywood Reporter bei einem Auftritt beim Santa Barbara International Film Festival zu der Kontroverse um "Emilia Pérez" geäußert. Dabei sprach die Sängerin und Schauspielerin offen über ihre Gedanken zu den Diskussionen, die nicht zuletzt ihren Co-Star Karla Sofía Gascón betreffen. Karla steht aufgrund alter, kontroverser Social-Media-Posts im Fokus der Kritik, die als rassistisch und fremdenfeindlich bewertet werden. Selena betonte jedoch, dass sie nicht bereue, Teil des Projekts gewesen zu sein: "Ein Teil des Zaubers ist verschwunden, aber ich bin weiterhin stolz auf meine Arbeit", erklärte sie.

Die Debatte um Karla Sofía Gascón hatte sich in den letzten Wochen zugespitzt, nachdem die Schauspielerin, die die Hauptrolle in dem Netflix-Film spielt, alte Posts verteidigt und mehrfach dazu Stellung genommen hatte. Karla, die als erste transgender Schauspielerin für einen Oscar nominiert wurde, veröffentlichte später eine Entschuldigung auf Instagram, in der sie erklärte, sie wolle Stille wahren, um dem Werk und allen Beteiligten Respekt zu zollen. Regisseur Jacques Audiard (72) nahm laut Hollywood Reporter entschieden Abstand von Karla und erklärte, er habe die Zusammenarbeit mit ihr beendet. Selenas Kollegin Zoe Saldaña (46) äußerte sich während einer Fragerunde in London ebenfalls kritisch: "Ich habe keine Toleranz für negative Rhetorik gegenüber irgendeiner Gruppe von Menschen."

Selena Gomez ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche und wurde durch ihre Arbeit als Sängerin und Schauspielerin weltweit bekannt. Abseits ihrer künstlerischen Projekte ist sie auch für ihr Engagement in sozialen und gesundheitlichen Themen wie mentaler Gesundheit und Body Positivity bekannt. Die Kontroverse um "Emilia Pérez" scheint sie jedoch nicht aus der Ruhe zu bringen – stattdessen bleibt Selena ihrem Motto treu, sich auf das Positive zu konzentrieren. "Ich bin einfach dankbar", sagte die Künstlerin und fügte hinzu: "Ich würde diesen Film immer wieder machen."

Getty Images Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón und Selena Gomez, "Emilia Pérez"-Darstellerinnen

Getty Images Adriana Paz, Edgar Ramírez, Selena Gomez, Jacques Audiard, Karla Sofía Gascón und Zoe Saldaña

