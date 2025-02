Neue Bleibe: Roland Kaiser bezieht Luxus-Bungalow in Münster

Roland Kaiser (72) hat sich ein neues Zuhause gegönnt – und das hat es in sich! Der Schlagerstar ist in einen luxuriösen Bungalow in Münster umgezogen. "Das Haus ist ein Bungalow, alles ist ebenerdig, geradezu ideal", verrät der Sänger laut Bild in einem Interview. Ein besonderes Highlight des Domizils: die eigene, großzügige Schwimmhalle, in der Roland bald seine Bahnen ziehen möchte. Der Umzug dürfte jedoch nicht allzu stressig gewesen sein, denn das neue Heim liegt nur etwa 500 Meter von seiner alten Adresse entfernt.

Während Roland, der gerade erst sein neues Album "Marathon" veröffentlicht hat, und seine Frau Silvia es sich in ihrem neuen Heim gemütlich machen, wird das alte Domizil in der Familie bleiben. Es soll künftig Silvias Sohn Tim und dessen Familie als Zuhause dienen. Ein cleverer Schachzug der Schlagerlegende, denn die Lage des Hauses ist ideal. Roland erklärt: "Das Haus liegt in der Nähe der Schule, die unsere Enkelkinder besuchen werden. Dann haben es die Kleinen auch zu Silvia und mir nicht weit."

Der "Santa Maria"-Interpret liebt es, Großvater zu sein, und sieht es als großes Geschenk, die Entwicklung seiner Enkelkinder hautnah miterleben zu können. Der Musiker erinnert sich dabei gerne an die Zeit zurück, in der seine eigenen Kinder klein waren – damals war er oft durch seinen Beruf abgelenkt. Diese Umstände haben sich inzwischen jedoch geändert, sodass er sich seines Daseins als Opa vollkommen erfreuen kann: "Heute kann ich einfach nur genießen und beobachten, was die Kleinen so anstellen und erzählen."

Anzeige Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Familie, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

Anzeige Anzeige