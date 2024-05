Dessous-Look: Caro Daur präsentiert sich ganz sexy in Cannes

Seit dem 14. Mai laufen die 77. Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Am Mittwoch fand das Enthüllungsevent für den BMW XM Mystique Allure, inspiriert von Naomi Campbell (53), im House Of BMW statt – und für das Event putzten sich die geladenen Stars wieder so richtig heraus! Dabei zog vor allem Caro Daur (29) die Blicke auf sich: Mit ihrem heißen Look sorgte die Bloggerin bei dem ein oder anderem Paparazzo vermutlich für Schnappatmung! In einem schwarzen Dessous mit langer transparenter Schleppe gab sich die Blondine dem Blitzlichtgewitter hin und brachte mit dem heißen Fummel ihre atemberaubende Figur perfekt zur Geltung.

Damit aber noch nicht genug an Details: Ihr figurbetontes Outfit kombinierte die 29-Jährige mit farblich passenden Akzenten. Für die glamouröse Veranstaltung wählte Caro zwei markante Armreifen in Silber und große Ohrringe im gleichen Stil. Die Beauty entschied für ein ganz natürliches Make-up ohne Schnickschnack. Ein besonderer Hingucker waren hierbei ihre Haare, die sie in einem trendigen Wet Look zur Schau stellte.

Caro hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als erfolgreiche Bloggerin und Influencerin gemacht – und spielt inzwischen auch international ganz vorne mit. Mit über 4,5 Millionen Followern [Stand: 16. Mai 2024, 9:55 Uhr] ist sie eine der bekanntesten deutschen Content Creatorinnen auf Instagram. Auf ihren Social-Media-Kanälen versorgt die gebürtige Hamburgerin ihre Fans regelmäßig mit Tipps rund um Mode, Fitness und Co.

Caro im Mai 2024

Caro Daur, Bloggerin

