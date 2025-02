"Germany's Next Topmodel" 2025 startet mit starken Quoten

Am Donnerstagabend hatte das Warten ein Ende! Heidi Klums (51) beliebte Castingshow Germany's Next Topmodel ging in die nächste Runde. Der Staffelstart lockte viele Fans vor den Fernseher – womit sich GNTM mal wieder als echter Quotenhit bewies. Wie das Presseportal berichtet, verfolgten starke 16,4 Prozent der Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die erste Folge des Modelwettbewerbs. Insgesamt schalteten somit 3,95 Millionen Zuschauer um 20:15 Uhr auf den Privatsender.

GNTM feiert deutschlandweit riesige Erfolge – und das inzwischen schon zum 20. Mal. Nicht zuletzt wegen Modelmama Heidi, die sich gemeinsam mit der Produktion immer wieder etwas Neues einfallen lässt, um die Show innovativ zu gestalten. Die Jubiläumsstaffel überraschte die Fans mit einem ganz besonderen Konzept: Auch 2025 nehmen sowohl weibliche als auch männliche Kandidaten an dem Kampf um den Titel "Germany's Next Topmodel" teil. Zum ersten Mal läuft die Sendung aber nicht nur einmal die Woche. In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer zweimal die Woche freuen. Während am Donnerstag bereits die Castings der Mädels starteten, ziehen ihre männlichen Pendants am kommenden Mittwoch nach.

Auch nach 20 Jahren ist die Suche nach Deutschlands nächstem Topmodel für Chefjurorin Heidi Klum jedes Jahr ein absolutes Highlight. Im Gespräch mit InStyle blickt die Ehefrau von Tom Kaulitz (35) an die Anfänge zurück. Damals, 2006, sei vieles noch neu und chaotisch gewesen. "Zu Beginn hatten wir nur wenige Kameras und ich hatte vom Tuten und Blasen keine Ahnung. Bis dahin hatte ich noch nie von einem Teleprompter abgelesen, geschweige denn mir irgendwas merken müssen", erinnerte sie sich humorvoll zurück.

ProSieben/Daniel Graf Nicole (m.) und Sonja (r.), GNTM-Teilnehmerinnen 2025

Getty Images Jenny Hof, Heidi Klum und Barbara Meier, "Germany's Next Topmodel"-Stars

