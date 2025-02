Harvey Weinstein verklagt Bruder Bob wegen Millionenkredit

Harvey Weinstein (72) wird aufgrund von Sexualdelikten vermutlich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Doch der in Ungnade gefallene Produzent sieht sich in einem anderen Fall als Opfer eines Verbrechens. Der einstige Filmemacher verklagt seinen Bruder Bob Weinstein (70) sowie den Hollywood-Manager David Glasser, ihn zur Übernahme einer Garantie für einen Kredit in Höhe von knapp 44 Millionen Euro verleitet zu haben. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, behauptet der New Yorker, dass sich die beiden mit diesem Geld Boni in Millionenhöhe ausgezahlt und das Geld so umgeleitet haben, dass das Studio The Weinstein Company schlussendlich in Zahlungsnot geriet.

Die Klage wurde am vergangenen Donnerstag eingereicht, woraufhin Bobs Anwalt Brian Kohn gegenüber dem Nachrichtenportal erklärte: "Die Anschuldigungen von Harvey sind völlig unbegründet." Der verurteilte Straftäter hält allerdings an seiner Klage fest. "Es war schockierend, die betrügerischen Transaktionen zu entdecken, die nach meinem Ausscheiden aus dem Unternehmen stattfanden. Ich glaube jetzt, dass einige dieser Führungskräfte eine große Rolle bei meinem Untergang gespielt haben", berichtet Harvey.

Die Beziehung zwischen den Brüdern war in der Vergangenheit immer wieder von Spannungen geprägt, obwohl sie jahrzehntelang erfolgreich zusammenarbeiteten und mit The Weinstein Company ein Imperium aufbauten. Bob distanzierte sich nach den Enthüllungen komplett von dem heute 72-Jährigen. In einem Brief, der der New York Times vorliegt, schrieb er ihm noch vor seiner Inhaftierung: "Du hast durch dein Fehlverhalten Schande über die Familie und dein Unternehmen gebracht."

Getty Images Harvey Weinstein vor Gericht in New York City, September 2024

Getty Images Bob Weinstein, Filmproduzent

