Herzogin Meghan unterstützt Harry mit süßem Post im Netz

Prinz Harry (40) hat die Unterstützung seiner Ehefrau Herzogin Meghan (43) während der diesjährigen Invictus Games in Vancouver, Kanada in vollen Zügen genossen. Die Herzogin von Sussex teilte auf Instagram eine rührende Botschaft an ihren Mann: "So stolz auf dich", schrieb sie, begleitet von einem Clip der Abschlusszeremonie des von Harry initiierten Sportevents. Meghan war zu Beginn der Spiele selbst vor Ort, flog jedoch später zurück nach Montecito, Kalifornien, um Zeit mit den gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) zu verbringen. Dieses Szenario sei laut einer Quelle, die den Invictus Games nahesteht, bereits im Vorfeld so geplant gewesen. "Meghan ist da, um ihn zu unterstützen, aber dies war immer der Plan", hieß es dazu.

Bereits kurz nach ihrer Rückkehr teilte Meghan mit ihren Fans einen Blick auf die Souvenirs, die sie für ihre Kinder aus Kanada mitgebracht hatte. Darunter fanden sich süße Leckereien wie Schokoladen-Bärentatzen, Nougat und Mini-Donuts einer kanadischen Fast-Food-Kette. Besonders stolz präsentierte Meghan personalisierte grüne Trikots der Invictus Games. Trotz der physischen Distanz ließ die zweifache Mutter ihrem Mann auch am Valentinstag eine Botschaft zukommen. Sie teilte ein bisher unveröffentlichtes Foto mit romantischen Worten. "Wieder zu Hause, um mich um unsere Babys zu kümmern, vermisse meinen Valentine," schrieb sie. "Mein Liebster, ich werde für immer mit dir Burger & Pommes und Fish & Chips essen. Ich danke dir für dich."

Die Invictus Games, die Harry im Jahr 2014 ins Leben gerufen hat, stehen für ihn seit jeher im Zeichen der Heilung und des Gemeinschaftssinns. Erschaffen für kriegsversehrte Soldaten und Veteranen, sind die Spiele für ihn auch eine Herzensangelegenheit, die stetigen Zuspruch finden – zuletzt etwa durch den kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53). Dieser dankte Harry bei der Abschlusszeremonie für seinen Einsatz: "Sie haben das Leben so vieler Menschen zum Besseren verändert, und dafür schulden wir Ihnen großen Dank." Harry und Meghan, die seit 2018 verheiratet sind, haben immer wieder betont, wie wichtig ihnen gegenseitige Unterstützung und ihre Familie sind. So bleibt die Verbindung zwischen privaten Momenten und Harrys Engagement stets ein zentraler Aspekt ihres Lebens.

Instagram / meghan Herzogin Meghan postet Prinz Harry bei den Invictus Games 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

