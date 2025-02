Pop-Ikone Britney Spears findet Frieden bei Pferdetherapie

Britney Spears geht neue Wege, um ihren mentalen Frieden zu finden. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin OK! verriet, nimmt die 43-Jährige derzeit "mehrmals pro Woche" an einer Pferdetherapie teil. Diese innovative Methode habe ihr nicht nur geholfen, emotionale Balance zu erlangen, sondern auch Vertrauen zurückzugewinnen. "Es mag für manche ungewöhnlich klingen, aber es hilft wirklich in vielerlei Hinsicht", erklärte die Quelle. Britney genieße ihre Zeit mit den Tieren so sehr, dass sie sogar darüber nachdenkt, sich einen eigenen Pferdehof zu kaufen, um diesen Frieden in ihrem Alltag zu verankern.

Seit dem Ende ihrer 13 Jahre andauernden Vormundschaft im Jahr 2021 sorgt Britney immer wieder für Schlagzeilen, sei es wegen ihres auffälligen Social-Media-Verhaltens oder ihres turbulenten Privatlebens. Im August 2023 trennte sich die Sängerin nach einjähriger Ehe von Sam Asghari (30). Wie der Insider dem OK!-Magazin weiter verriet, widmete sich Britney bereits verschiedenen Arten von Therapien. "Die Arbeit mit Pferden hat ihr am meisten Frieden gegeben", erklärte die Quelle dazu weiter. Die Pferdetherapie sei nicht nur auf emotionale Stabilität ausgelegt, sondern auch darauf, Vertrauen und Lebenskompetenzen zu stärken.

Britney, die durch Hits wie "Toxic" und "Oops!... I Did It Again" zu einer der bekanntesten Pop-Stimmen ihrer Generation wurde, sagt in Interviews immer wieder, wie wichtig Unabhängigkeit und Selbstfindung für sie seien. Ihre Liebe zu Tieren und Natur scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen. Britneys Ex-Mann Sam enthüllte kürzlich in einem Podcast, dass er während ihrer sieben Jahre andauernden Beziehung eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben musste. "In Hollywood läuft nichts ohne eine Verschwiegenheitsvereinbarung", scherzte er, ohne aber Details zur Trennung preiszugeben.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Getty Images Britney Spears, US-amerikanische Sängerin

