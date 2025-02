Ben Affleck und Kind Fin (16) genießen Ausflug ins Aquarium

Oscarpreisträger Ben Affleck (52) und sein mittleres Kind, Fin Affleck, verbrachten am Sonntag einen tierischen Familientag im Aquarium of the Pacific in Long Beach, Kalifornien. Gemeinsam erkundeten der Schauspieler und sein 16-jähriger Spross verschiedene Tierausstellungen des beliebten Aquariums, darunter Pinguine, Meeresschildkröten und seltene Oktopusarten. Während Ben in einem stilvollen, neutral gehaltenen Outfit unterwegs war, setzte der Teenager auf lässige grüne Cargo-Hosen und eine Windjacke im 80er-Jahre-Stil. Besonders auffällig: Fin zeigte sich mit dunkelbraunen Zöpfen – eine deutliche Veränderung zu dem pinkfarbenen Buzzcut, den Jennifer Garners (52) Kind noch vor wenigen Wochen getragen hatte.

Zu seinen Kindern scheint Ben ein enges Verhältnis zu pflegen: Anfang Februar wurde der "Gone Girl"-Darsteller ebenfalls bei einem Familienausflug gesichtet. Gemeinsam mit seinem Sohn Samuel (12) besuchte der Leinwandstar das Basketballspiel zwischen den Los Angeles Lakers und den Golden State Warriors. Fotos des Vater-Sohn-Duos veröffentlichte unter anderem Daily Mail.

Neben Fin und Samuel hat der 52-Jährige noch ein weiteres Kind: die 19-jährige Violet. Mama der Drei ist Jennifer Garner, mit der Ben für zehn Jahre verheiratet war. Die beiden teilen sich das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Doch nicht nur der gemeinsame Nachwuchs verbindet die beiden. Angeblich stehen sie sich trotz der Trennung immer noch sehr nahe. "Sie haben eine enge Bindung und sind sich bewusst, wie selten so etwas ist", verriet jüngst ein Insider gegenüber Page Six.

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

