So hat sich Coupleontour-Trennung auf Tochter Liv ausgewirkt

Im September 2024 bestätigten Ina (28) und Nessi (28) von Coupleontour ihre Trennung nach acht Jahren Beziehung. Gemeinsam durften die Influencerinnen per künstlicher Befruchtung sogar ein Kind in ihrer Partnerschaft begrüßen – die kleine Liv. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte nun ein Fan von Nessi wissen, wie das kleine Mädchen mit der Trennung ihrer Mütter umgegangen ist. "Meine Tochter hat die Trennung nicht wirklich bewusst mitbekommen. Sie merkt natürlich, dass wir jetzt nur noch zu zweit hier wohnen, aber sie hat nie Streit oder schlechte Energie mitbekommen", schreibt sie in ihrer Story.

Nessi meint, Ina und sie haben unter anderem auch für ihre Tochter die Reißleine gezogen. "Genau deshalb haben wir es auch 'rechtzeitig' beendet – bevor es für sie belastend hätte werden können. Ich glaube, es gibt kaum etwas Schlimmeres für ein Kind, als regelmäßig Streit mitzuerleben", schildert sie. Das Wichtigste sei jetzt, für ein liebevolles und stabiles Umfeld zu sorgen.

Die Geburt der kleinen Liv wurde im Jahr 2022 von einem schweren Schicksalsschlag überschattet. Nur wenige Tage bevor das Baby das Licht der Welt erblickte, hatte Ina einen schweren Schlaganfall. Dementsprechend konnte sie weder bei der Geburt dabei sein, noch die ersten Monate ihrer Tochter miterleben. Durch die vergangenen Jahre fehle ihr auch die "enge, mütterliche Bindung, die viele erwarten", erklärte sie auf Instagram. Dennoch betonte sie, dass sie immer für Liv da sein werde und immer ein offenes Ohr für sie habe.

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

Instagram / inaontour Ina, Influencerin von Coupleontour

