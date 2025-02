Thomas Gottschalks Ehefrau Karina schwärmt von ihrer Ehe

Fast sieben Jahre sind Thomas (74) und Karina Gottschalk bereits ein Paar. Ende August 2024 gaben sich der TV-Moderator und die ehemalige Controllerin beim Südwestrundfunk ganz romantisch und heimlich das Ja-Wort – barfuß am Strand von Ibiza. Es sei für beide die zweite Ehe, wie Karina kürzlich bei dem Karl-Valentin-Orden Award in München gegenüber Bild betonte, aber die pure Erfüllung. "In einer so schnelllebigen Zeit ist das, was wir haben, wirklich etwas Besonderes", so die 61-Jährige. Thomas habe sie mit seinem Antrag völlig überrascht, doch für sie sei immer klar gewesen: "Wenn ich noch einmal heirate, dann den. Oder keinen."

Karina schwärmte weiter von ihrem Alltag mit Thomas, den sie als "allerbesten Ehemann" bezeichnete. "Er trägt mich auf Händen, bringt mir jeden Morgen Kaffee ans Bett und geizt nie mit Komplimenten. Einfach süß", sagte sie und betonte zudem, wie sehr sie seine täglichen Liebeserklärungen schätze. "Thomas sagt mir jeden Tag: Ich liebe dich. Das machen nicht viele Männer", so Karina weiter. Dass die beiden zudem eine vergleichbare Erziehung genossen hätten, sei ein weiterer Grund, warum ihre Ehe wie ein "Märchen" funktioniere: "Unsere Mütter hätten wirklich Schwestern sein können. Sie haben uns mit Liebe, Disziplin und Konsequenz großgezogen."

Thomas, der seit Jahrzehnten als Entertainer und Moderator von Wetten, dass..? bekannt ist, lässt sich keine Gelegenheit entgehen, seine neue Liebe zu zeigen. Während seines jüngsten Auftritts in München wurde er von Fans und Fotografen umringt, bestand jedoch darauf, Karina an seiner Seite zu haben, und holte sie schließlich zu sich. In der Vergangenheit war Thomas 42 Jahre mit seiner ersten Frau Thea verheiratet und hat mit ihr zwei inzwischen erwachsene Kinder.

Karina Mroß und Thomas Gottschalk im Juni 2024

Thea und Thomas Gottschalk, November 2011 in Wiesbaden

