Dieser "Are You The One?"-Kandidat verkauft die Matchbox

Dicke Luft bei Are You The One?. In Folge fünf werden Levin und Camelia in die Matchbox geschickt. Alle fiebern darauf hin, ob sie mit diesen zwei vielleicht schon ihr erstes Perfect Match gefunden haben. Einem Kandidaten liegt aber mehr daran, die Gewinnsumme noch etwas aufzupäppeln. 30.000 Euro extra bietet Moderatorin Sophia Thomalla (35) dem Cast – Dino entscheidet sich für die Knete. Seine Mitstreiter sind bodenlos enttäuscht. "Mein Puls geht wirklich hoch bei so einer Dummheit", regt sich unter anderem Sinan extrem auf.

Auch die beiden Turteltauben in der Matchbox sind schockiert. "Wer das gemacht hat, spielt komplett gegen das Team", beschwert sich Levin, während Camelia ganz richtig bemerkt: "Wir kommen hier doch nie wieder rein." Als die beiden zurück in die Villa kommen, macht die Brünette Dino eine Kampfansage. Sie verdeutlicht ihm, dass er es sich ab jetzt mit der ganzen Gruppe verdorben habe: "An sich kannst du freiwillig nach Hause gehen." Die meisten können nicht verstehen, wieso Dino "gegen den Strom schwimmt". Er selbst schaltet auf Durchzug, bis sich schließlich Danish auf seine Seite schlägt. "Hallo, es reicht langsam mal. Wir schreien hier seit einer Stunde rum, entspannt euch mal", versucht er die Gemüter zu beruhigen. Und auch Joshua zeigt sich weiterhin optimistisch: "Chillt mal. Wir schaffen das noch."

Dino ist aber nicht der Einzige, der sich in dieser Staffel schon gegen das ganze Team gestellt hat. Auch der französische Influencer Josh zog bereits den Zorn der Gruppe auf sich, als er sich bei einem Spiel absichtlich keine Mühe gab. "Ich war ja schon in der Matchbox ... Ich möchte nicht jetzt sofort noch einmal hineingehen", gestand der 28-Jährige seine Intention im Interview. Die anderen Kandidaten zeigten dafür aber kein Verständnis.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Dino von "Are You The One?", Staffel sechs

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Josh "Are You The One"-Kandidat, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige