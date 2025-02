Dreier? "Are You The One?"-Levin kommt gut bei den Ladies an

Die neue Staffel Are You The One? ist schon voll im Gange – und die Singles lassen nichts anbrennen. Vor allem ein männlicher Kandidat hat es den Ladies angetan. "Leute, der Levin... ich wünschte, ihr könntet das ausprobieren. Der knutscht echt richtig gut", schwärmt Joana im Interview. Auch Sophia ist von dem Hottie sehr angetan: "Der ist so geil." Die beiden Mädels schmieden kurzerhand einen Plan – sie könnten ihn ja gemeinsam vernaschen.

"Ich hatte noch nie einen Dreier, aber dafür wäre ich offen", versichert Joana ihrer Mitkandidatin. Ob Levin dafür aber überhaupt zu haben wäre, müssen sie erst noch herausfinden. Als der dann vor den Girls steht, werden sie aber plötzlich ganz schüchtern. "Ich habe zu keinem so eine Anziehung wie zu ihm", gesteht Sophia im Interview. Letztendlich trauen sie sich doch, mit der Sprache rauszurücken. Und Levin? Der reagiert ganz gelassen. "Ist für mich halt mehr Arbeit. Aber ich liebe Arbeit", gesteht er mit einem Augenzwinkern. Erst mal setzen die Mädels ihren Plan aber nicht in die Tat um – erst als Levins Herzdame Camelia auf ein Date geschickt wird, ergreifen sie ihre Chance. Sie schnappen sich den Sonnyboy und knutschen mit ihm wild im Boom Boom Room.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Boom Boom Room in der sechsten Staffel genutzt wird. Bereits kurz nach dem Einzug weihten Joshua und Sophia den Ort der Zweisamkeit ein. Mehr als knutschen lief bei den beiden aber nicht. Die Brünette möchte sich anscheinend erst noch ein wenig rarmachen. "Der Joshua ist ein guter Küsser, aber ich will es mir nicht direkt bei allen verkacken", stellt sie klar.

