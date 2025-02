Königin Letizia begeistert in Anthrazit bei royalem Termin

Königin Letizia (52) hat gemeinsam mit ihrem Ehemann, König Felipe (57), an einem Treffen des Verwaltungsrats der Galerie der königlichen Sammlungen in Madrid teilgenommen – und dabei alle Blicke auf sich gezogen! Wie Fotos, die DailyMail vorliegen, zeigen, trug die spanische Royal Lady zu dem Termin ein elegantes anthrazitfarbenes Kleid des spanischen Designers Cortana und bewies damit mal wieder ihre Stilsicherheit. Das Kleid, mit einem verspielten Ballett-Wickeldesign und einem schwarzen Gürtel mit auffälliger Schnalle, wurde durch stimmige Accessoires wie eine schwarze Handtasche und Textur-Boots perfekt ergänzt. König Felipe zeigte sich an ihrer Seite in einem klassisch geschnittenen marineblauen Anzug.

Die Galerie der königlichen Sammlungen, die erst 2023 eröffnet wurde, gilt als eines der größten Museumsprojekte Spaniens der letzten Jahrzehnte. Das Museum liegt direkt am Königspalast von Madrid und gibt Einblick in die königlichen Sammlungen sowie die königlichen Residenzen des Landes. Letizia und Felipe haben als Mitglieder des Kuratoriums eine beratende Funktion inne und unterstützen die Ziele der Institution, die spanische Geschichte und Kunst zu präsentieren. Bei dem Treffen wirkte das spanische Ehepaar zwar vertraut, aber auch etwas distanziert – wie bereits in den Wochen davor.

Bei ihren jüngsten öffentlichen Auftritten machten die beiden Royals nicht den Eindruck, als würde ihre Ehe super laufen, auch wenn sie versuchen, sich stets harmonisch zu zeigen. Alles Fassade laut dem Adelsexperten Jaime Peñafiel – er behauptet, dass Letizia und Felipe keine richtige Beziehung mehr führen. "Letizia und Felipe leben nur noch für die Öffentlichkeit zusammen. Es ist alles fake, privat existiert keine Ehe mehr zwischen ihnen", erklärte er gegenüber Bild. Ob da auch die Gerüchte um eine angebliche Affäre von Letizia und dem Ex-Mann ihrer Schwester reinspielen, ist unklar.

Anzeige Anzeige

Instagram / casareal.es König Felipe und Königin Letizia im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Felipe und Königin Letizia, spanisches Königspaar

Anzeige Anzeige