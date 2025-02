Papst Franziskus wurde bereits mit 21 an der Lunge operiert

Papst Franziskus I. (88) liegt derzeit erneut im Krankenhaus, diesmal mit einer beidseitigen Lungenentzündung. Das Krankheitsbild des Kirchenoberhauptes beschreibt das Presseamt des Heiligen Stuhls als "komplex": Seit über einer Woche leide der Pontifex bereits an einer Atemwegsinfektion und wurde damit am vergangenen Freitag in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert. Zuletzt gab es gute Nachrichten, als es hieß, der zweitälteste Papst der Geschichte habe in der Nacht auf Mittwoch "ruhig" geschlafen. Die große Sorge um Franziskus' Gesundheitszustand bleibt jedoch: Schon vor über 60 Jahren wurde dem Argentinier bei einer Notoperation ein Teil eines Lungenflügels entfernt.

Bereits in jungen Jahren hatte Jorge Mario Bergoglio, so der bürgerliche Name des Papstes, mit seiner Lunge zu kämpfen, wie er in seiner Autobiografie "Hoffe" beschreibt. Während der Influenza-Epidemie 1957 erkrankte er schwer und wurde mit einer Rippenfellentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Dort entfernten Ärzte schließlich den oberen Teil seines rechten Lungenflügels. So sei er im Alter von 21 Jahren "zwischen Leben und Tod" geschwebt, erinnerte er sich in seinem Buch. Doch auch während des inzwischen zwölfjährigen Pontifikats musste Franziskus immer wieder gesundheitliche Rückschläge hinnehmen: Bronchitis, Darmprobleme und starke Knieleiden führten in den vergangenen Jahren zu mehreren Klinikaufenthalten.

Trotz dieser gesundheitlichen Herausforderungen bleibt der in Buenos Aires geborene Franziskus für seine Anhänger ein strahlendes Vorbild in Sachen Gelassenheit. In Bezug auf seine körperlichen Beschwerden erklärte er in seiner Biografie, dass es ihm zwar schwerfalle, Veränderungen wie den Rollstuhl anzunehmen, doch im Alter müsse man eben Kompromisse eingehen. So gelten seine positive Einstellung und sein Pragmatismus auch abseits der Kirche für viele Menschen als Inspiration.

Getty Images Papst Franziskus I. im September 2013

Getty Images Papst Franziskus I., Dezember 2024

