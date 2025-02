Christina Haack teilt süßes Kussfoto mit ihrem neuen Freund

Christina Haack (41) hat ihre neue Liebe nun auch international zur Schau gestellt: Die Unternehmerin teilte auf Instagram ein verschwommenes Kussfoto mit ihrem neuen Freund Christopher Larocca vor der berühmten Kulisse des Eiffelturms in Paris. Der Schnappschuss ist Teil eines Posts, in dem Christina von den positiven Momenten des bisherigen Jahres schwärmt. "Champagner in Frankreich, die 'Flip Off'-Premiere, eine harmonische Patchwork-Familie – das Leben ist schön", schrieb die Social-Media-Ikone. Die Reise nach Frankreich kam für Christina, die aktuell mitten im Scheidungsprozess mit ihrem Noch-Ehemann Joshua Hall steckt, offenbar genau zur richtigen Zeit, um wieder Energie zu tanken.

Die Reaktionen auf das Pärchenfoto fielen gemischt aus. Einige ihrer Anhänger sehen die neue Liebe der Berühmtheit äußerst kritisch. Manche Fans rieten ihr daher, sich mit einer erneuten Hochzeit Zeit zu lassen. "Bitte setz dich nicht unter Druck, genieße einfach das Dating", forderte ein Follower. Andere sahen die Situation mit Humor und betonten: "Ich sehe deinen neuen Freund – das ist großartig. Aber bitte nicht wieder heiraten." Zahlreiche Anhänger freuten sich allerdings über ihr Glück und meinten, dass sie "Freude und Frieden" verdiene.

Christina zeigte diesen aufregenden Neuanfang in ihrem Leben nicht nur in Paris, sondern auch eindrucksvoll zuvor in den sozialen Medien. Vor zwei Wochen sorgte sie mit einem Post aus einem Privatjet für Aufsehen. Der Schnappschuss zeigte sie und ihren Liebsten in entspannter Zweisamkeit, wodurch sie ihre Romanze offiziell machte. Beide kleideten sich ganz in Schwarz und genossen ein Glas Champagner. "Manche Flüge müssen einfach gepostet werden", kommentierte Christina das Bild auf Instagram schlagfertig.

Instagram / christinahaack Christopher Larocca und Christina Haack, Februar 2025

Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Partner Christopher Larocca, Februar 2025

