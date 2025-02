Dokumente enthüllen: Liam Payne hatte vor Tod wohl Dreier

Der tragische Tod von Liam Payne (✝31) erschüttert weiterhin seine Fans auf der ganzen Welt. Am 16. Oktober 2024 stürzte der One Direction-Star vom Balkon eines Hotels in Argentinien in den Tod. Nun enthüllten neue Gerichtsdokumente schockierende Details über die letzten Stunden des Musikers. Demnach soll Liam vor dem tödlichen Sturz einen Dreier mit zwei Callgirls gehabt haben, die er über eine Escort-Website kontaktiert hatte. Wie die Frauen laut The Sun aussagten, konsumierte der Sänger während ihres Besuchs Alkohol und Drogen, darunter angeblich Crystal Meth.

Die beiden Frauen, die gegen 11:30 Uhr am Todestag in Liams Hotelzimmer eintrafen, berichteten von chaotischen Zuständen im Raum. "Alles war unordentlich, chaotisch, es lagen Aluminiumfolien mit Drogen herum. […] Auf einem Teil des Sofas gab es weitere verbrannte Aluminiumfolien", schilderte eine der Escortdamen angeblich gegenüber den Behörden. Liam selbst habe wohl stark nach Alkohol gerochen. Nach zweieinhalb Stunden verließen die beiden Frauen das Zimmer, nachdem es ihnen zufolge zu einem Wutanfall des Sängers gekommen war, bei dem er unter anderem einen Fernseher zerstörte. Als sie später ins Hotelzimmer zurückgekehrt seien, um vergessene Gegenstände abzuholen, habe sich der Sänger für seinen Ausraster entschuldigt. Zum Zeitpunkt des Sturzes sollen die Frauen längst nicht mehr vor Ort gewesen sein, kooperierten im Zuge der Ermittlungen aber wohl bereitwillig mit den Behörden.

Erst gestern gab es eine weitere Wendung im Fall von Liam Payne: Die Anklage wegen Totschlags wurde in drei Fällen fallen gelassen, wie Mirror berichtete. Der Unternehmer Rogelio Nores, ein enger Freund des verstorbenen Sängers, sowie zwei Hotelangestellte des CasaSur Palermo Hotels wurden von den Vorwürfen entlastet. Ein Berufungsgericht in Buenos Aires entschied, dass weder Rogelio noch das Hotelpersonal für Liams tragischen Tod verantwortlich seien.

Getty Images Liam Payne, Juli 2021

Getty Images Liam Payne im August 2018