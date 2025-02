Alec Baldwins Zwangsneurose belastet seinen Familienalltag

Alec Baldwin (66) sorgt nun für neue Schlagzeilen: In der neuen Reality-Show "The Baldwins", die am Sonntag, 23. Februar, auf TLC startet, gibt der Schauspieler seltene Einblicke in sein turbulentes Familienleben. Gemeinsam mit seiner Frau Hilaria Baldwin (41) spricht der Hollywoodstar unter anderem über seine obsessive Zwangsstörung (OCD), die ihn als Vater von acht Kindern herausfordert. "Fünf oder mehr Kinder sind der Wendepunkt. Es ist, als würde das ordentlichste Problem ständig angegriffen", witzelt Alec in einer Szene. Die Baldwin-Familie hat einen turbulenten Alltag mit acht Haustieren und sieben gemeinsamen Kindern. Dazu kommt Alecs Tochter Ireland Baldwin (29) aus seiner früheren Ehe mit Kim Basinger (71).

Doch das Chaos, das Alec und Hilaria versuchen zu bewältigen, fordert vor allem den Schauspieler heraus. "Alec hat Zwangsstörungen. Menschen werfen den Begriff OCD oft beiläufig in den Raum", erklärt Hilaria in der Serie. "'Oh mein Gott, ich liebe es, meine Schränke so ordentlich zu haben. Ich bin so OCD.' Doch OCD ist eine echte Herausforderung, die wirklich schwer ist." Zudem gab Alec in einer Folge des Podcasts "Our Way with Paul Anka und Skip Bronson" zu, sich beruflich zunehmend zurückzuziehen: "Ich merke, dass mich die Arbeit mit zunehmendem Alter immer weniger reizt."

Für Alec, der mit seiner Familie mehr Zeit als je zuvor verbringt, hat sich die Priorität über die Jahre verschoben. Im Podcast scherzte er, dass er mit der Familienplanung wohl abgeschlossen habe: "Ich denke, ich bin fertig." Dabei war der Schauspieler, der hauptsächlich für seine Rolle in der Serie "30 Rock" bekannt ist, früher vor allem auf seine Karriere fokussiert. Doch seit seiner Hochzeit mit Hilaria im Jahr 2012 stehe die Familie für ihn an erster Stelle. Während Alec versucht, mit seiner obsessiven Zwangsstörung und den Herausforderungen eines lebhaften Familienlebens umzugehen, macht die Reality-Show klar: Bei den Baldwins wird es nie langweilig.

ZUMAPRESS.com / MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern bei einer Premiere in New York City

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin bei der PEN America Literary Gala im Mai 2023

