Blake Lively beantragt Schutzanordnung in ihrem Rechtsstreit

Blake Lively (37) hat in ihrem laufenden Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41) eine Verschärfung der Schutzanordnung beantragt. Die Anwälte der Schauspielerin und ihres Ehemannes Ryan Reynolds (48) reichten ein entsprechendes Schreiben an das Bezirksgericht von New York ein, in dem sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen fordern. Grund für den Antrag seien laut People gewalttätige, obszöne und bedrohliche Nachrichten, die nicht nur Blake, sondern auch anderen Unterstützern ihrer Seite zugegangen seien. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung eines langwierigen Rechtsstreits, in dem die Gossip Girl-Darstellerin ihrem ehemaligen "It Ends With Us"-Kollegen Justin sexuelle Belästigung und eine Rufmordkampagne vorwirft, was von diesem vehement bestritten wird.

Bereits im Dezember hatte die 37-Jährige eine Klage eingereicht, die kürzlich durch neue Beweise erweitert wurde. Ihre überarbeitete Beschwerde enthält zusätzliche Aussagen von Zeugen, darunter zwei Schauspielkollegen aus dem Film, die bereit sind, eigene Erfahrungen mit Justins angeblichem Fehlverhalten zu schildern – sie hätten sich am Set ebenfalls unwohl in seiner Anwesenheit gefühlt. Laut Blakes Anwälten zeige die erweiterte Klageschrift detaillierte Beweise und bisher nicht veröffentlichte Kommunikationen zwischen ihr, Sony, Wayfarer Studios und weiteren Beteiligten.

Der Anwalt des 41-Jährigen bezeichnete die erweiterten Vorwürfe hingegen als unbegründet und warf Blake vor, lediglich mit "substanzlosem Hörensagen" Stimmung zu machen. Beide Parteien bestreiten das ihnen vorgeworfenen Verhalten vehement und liefern sich seit Wochen einen öffentlichen Schlagabtausch über ihre Rechtsvertreter. Bis die Sache vor Gericht geht, dauert es allerdings noch eine ganze Weile: Ein Termin ist für den 9. März 2026 angesetzt.

