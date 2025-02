Bodyshaming trotz Schwangerschaft: Kim Virginia wehrt sich

Kim Virginia Hartung (29) und ihr Freund Nikola Glumac (29) sind auf Weltreise. Derzeit touren die Reality-TV-Bekanntheiten mit einem Van quer durch Australien und teilen Einblicke ihrer Erlebnisse auf Social Media. Ihr neuestes Reel auf Instagram, in dem die Turteltauben verliebt am Pink Lake entlang spazieren, zog viele gehässige Kommentare nach sich. Viele Follower des Paares fühlten sich eingeladen, den Körper der Reality-Krawallnudel zu kommentieren und wählten dabei nicht gerade warme Worte. Das lässt Kim nicht auf sich sitzen! In ihrer Story rechnet die werdende Mama nun mit ihren Hatern ab: "Es ist echt erschreckend zu sehen, dass man selbst als schwangere Frau angeraten bekommt, abzunehmen und sich mit solchen unterirdischen Aussagen auseinandersetzen muss. Ich bin ja Bodyshaming gewohnt, aber in dem Zusammenhang fühlt es sich für mich wie ein Angriff auf mein Kind an."

Doch das war noch nicht alles. Nachdem die einstige Dschungelcamp-Kandidatin ihre Schwangerschaft im Netz bekannt gegeben hat, rieselte es viele Negativkommentare im Netz. Einige User gönnen Kim ihr Glück nicht, andere unterstellen ihr sogar, die Schwangerschaft nur vorzutäuschen. "Ebenso sind diese ständigen Nachrichten, in denen meinem Baby Schlechtes gewünscht wird, echt belastend. Ich komme mit Hate zu meiner Person allerbestens klar und das prallt an mir ab, aber wenn es um mein Kind geht, hört es einfach auf", macht die 29-Jährige klar.

Auch ihr Partner Nikola hat sich bereits schützend vor seine Liebste gestellt. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er einige der fiesen Hate-Kommentare, in denen Kim als "schwabbelig" oder "unecht" betitelt wird. "Wie kann man einer schwangeren Frau bitte Bodyshaming-Kommentare schicken? [...] Natürlich nimmt sie zu – sie bekommt ein Kind! Und dann schreibt man Kommentare darüber, dass sie dicker wird?", erklärte der gebürtige Serbe erbost.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Februar 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

