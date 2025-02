Aus Angst: Denise Richards verschwieg sexuelle Belästigung

Denise Richards (54), bekannt aus Filmen wie "Wild Things" und "Starship Troopers", sprach in einem Interview mit People über eine schwierige Phase ihrer Karriere. Die Schauspielerin erzählte, dass sie zu Beginn ihrer Laufbahn mit sexueller Belästigung konfrontiert wurde, sich jedoch gezwungen sah, darüber zu schweigen. "Mir wurde gesagt, dass ich auf eine schwarze Liste in Hollywood gesetzt werde, wenn ich eine Klage einreiche", berichtete Denise. Aus Angst um ihre Karriere habe sie sich damals nicht getraut, gegen die Vorfälle vorzugehen. "Ich fühlte mich so verletzlich", gestand sie.

Heute blickt die dreifache Mutter mit gemischten Gefühlen auf diese Erfahrungen zurück und betrachtet die Veränderungen in der Branche – insbesondere durch die #MeToo-Bewegung – als längst überfällig. "Dass Frauen heute mehr Gehör finden und besser geschützt werden, ist so wichtig", betonte sie. Im Gespräch zeigte sich Denise beeindruckt von der Selbstsicherheit ihrer drei Töchter – Sami (20), Lola (19) und ihrer Adoptivtochter Eloise. Ihre Kinder hätten ihr gezeigt, wie Selbstbewusstsein in schwierigen Situationen aussehen kann. "Ich wünschte, ich hätte damals die Stärke gehabt, die meine Töchter heute zeigen", gab sie zu. Die Schauspielerin hofft, dass junge Frauen in der Branche heute besser unterstützt werden.

Auch abseits ihrer beruflichen Laufbahn findet Denise viel Inspiration in ihrer Rolle als Mutter. Die Schauspielerin, die seit 2018 mit Aaron Phypers verheiratet ist, zog ihre Töchter nach dem Ende ihrer Beziehung zu Charlie Sheen (59) im Jahr 2006 größtenteils allein groß. Denise hat in zahlreichen Interviews betont, wie sehr sie ihre Familie schätzt und wie herausfordernd es sein kann, den Alltag zwischen Hollywood und ihrem Privatleben zu balancieren. Ihre tiefe Liebe zu ihren Kindern sei eng mit ihrer persönlichen Weiterentwicklung verbunden.

Anzeige Anzeige

Instagram / deniserichards Denise Richards, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Anzeige Anzeige