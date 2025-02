Diese Promis verliebten sich auf dem "Let's Dance"-Parkett

Die Tanzshow Let's Dance ist nicht nur für beeindruckende Choreografien bekannt, sondern auch für die zarten Pflänzchen der Liebe, die seit Jahren immer wieder aus dem Tanzparkett sprießen: Zahlreiche Promis und Profitänzer fanden in der RTL-Show bereits ihr privates Glück, so etwa Sänger Luca Hänni (30) und die Profi-Tänzerin Christina Luft (35), die sich 2020 in der 13. Staffel kennenlernten. Heute, nach ihrer Hochzeit im August 2023 und der Geburt ihrer Tochter im Juni 2024, gelten sie als absolute Vorzeigefamilie. Wie stark die körperliche Anziehung beim Tanz tatsächlich werden kann, bewiesen 2012 auch Ex-GNTM-Kandidatin Rebecca Mir (33) und Tänzer Massimo Sinató (44), die sich trotz damaliger Beziehungen ineinander verguckten. Drei Jahre später heirateten sie und bekamen 2021 einen gemeinsamen Sohn.

Doch nicht nur Promis und Tänzer verschmelzen bei "Let's Dance" zu Paaren. Auch unter den Profis konnten die Zuschauer im Laufe der Jahre einige spannende Liebesgeschichten mitverfolgen. Renata (37) und Valentin Lusin (38) beispielsweise gehören seit 2018 zur "Let's Dance"-Familie. Das Paar, das sich 2014 das Jawort gab, tritt nach einer Babypause jetzt wieder gemeinsam an. Auch Patricija (30) und Alexandru Ionel (30), seit 2022 verheiratet, tanzten Seite an Seite durch die Show und wurden 2024 Eltern von Zwillingen.

Doch nicht alle Beziehungen innerhalb des "Let's Dance"-Universums halten ewig. So trennten sich beispielsweise die Profitänzer Malika Dzumaev (34) und Zsolt Sándor Cseke (37) 2024 nach neun Jahren Beziehung. Dennoch scheuen sie die gemeinsame Arbeit am RTL-Set offenbar nicht: Wie Gala berichtet, schließen die beiden eine erneute Zusammenarbeit nicht aus. Unterm Strich kann die Tanzshow trotz dieser Trennung bezüglich der Pärchenquote fast mit Formaten wie Love Island mithalten: Tanz und Liebe scheinen hier Hand in Hand zu gehen – ein romantisches Erfolgsrezept, das das Publikum jedes Jahr aufs Neue fasziniert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luca und Christina Hänni im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke

Anzeige Anzeige