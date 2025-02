Möchte Prinz Harry Camillas 80. Geburtstag überschatten?

Prinz Harry (40) sorgt erneut für Wirbel in der britischen Königsfamilie. Laut Berichten der Daily Mail planen der Herzog von Sussex und seine Frau Meghan (43), im Juli 2027 anlässlich der Invictus Games nach Großbritannien zurückzukehren. Das Datum für die von Harry gegründete Sportveranstaltung, die verwundeten und kranken Militärangehörigen gewidmet ist, fällt jedoch in die Zeit der geplanten Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von Königin Camilla (77). König Charles (76) soll einem Bericht zufolge ein großes Fest für seine Ehefrau planen, inklusive Dankgottesdienst in der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor.

Die Invictus Games kehren damit erstmals seit ihrem Londoner Debüt 2014 nach Großbritannien zurück. Doch neben der Veranstaltung selbst dürfte vor allem Meghans mögliche Anwesenheit für Schlagzeilen sorgen. Die Herzogin begleitet ihren Mann traditionell bei diesen Events, war jedoch seit ihrem Rückzug aus der Königsfamilie 2020 nicht mehr in Harrys Heimat. Berichten zufolge gilt Meghan dort als eher unbeliebt, nicht zuletzt wegen gemeinsamer Interviews und Enthüllungen, in denen sie und Harry wiederholt Kritik am britischen Königshaus übten. Insider sprechen bereits jetzt von einer "unwillkommenen Ablenkung", die Harrys Heimkehr während der Feierlichkeiten darstellen könnte.

Der Konflikt zwischen Harry und Camilla hat besonders durch seine Biographie neue Dimensionen angenommen. Darin bezeichnete der Herzog seine Stiefmutter als "gefährlich" und erinnerte an den Einfluss, den sie auf die Ehe seines Vaters und Prinzessin Diana (✝36) hatte. Camilla, von Diana einst als "dritte Person in der Ehe" beschrieben, habe laut Harry Medienkontakte genutzt, um ihr eigenes Image zu rehabilitieren. Trotz aller Spannungen begleitete Harry jedoch pflichtbewusst die Hochzeit von Camilla und Charles im Jahr 2005, wenngleich er offen zugab, diese Ehe kritisch gesehen zu haben. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Familienfeiern und das Sportevent tatsächlich negativ beeinflussen oder eine friedliche Koexistenz möglich ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Königin Camilla, Herzogin Meghan und Prinz Harry an König Charles' Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Camilla, 2015

Anzeige Anzeige