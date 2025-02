Bianca Censoris Ehe mit Kanye habe sie in "Dämon" verwandelt

Bianca Censori (30), Ehefrau von Kanye West (47) und ehemalige Yeezy-Architektin, soll sich seit der Hochzeit mit dem umstrittenen Unternehmer im Jahr 2022 stark ins Negative verändert haben. Das verriet jetzt ein Ex-Mitarbeiter der Modemarke Yeezy gegenüber Louis Pisano in dessen Blog Discoursted. Der ehemalige Senior-Designer der Marke will die vermeintliche Transformation von Bianca bei der gemeinsamen Arbeit für das von Kanye geführte Unternehmen hautnah miterlebt haben. "Sie hat sich in einen Dämon verwandelt", erklärte er und fügte hinzu, dass sie unter anderem für alle Näherinnen die Mittagspause streichen wollte. "Bianca hat immer seltsame Sachen gemacht. Sie kam zum Beispiel einfach zu uns und fragte, was wir über Juden denken würden. Ein anderes Mal hat sie meine E-Zigarette geklaut."

Die toxische Atmosphäre, die von Bianca ausgegangen sein soll, sei offenbar noch durch merkwürdige Kommunikationsmethoden verstärkt worden. Der ehemalige Kollege schilderte, dass die Australierin ihm explizite Bilder und Memes mit rassistischen Inhalten geschickt habe, was für ihn schnell zur psychischen Belastung wurde: "Es war einfach verstörend. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll." Aktuell scheint sich die Ehe von Bianca und Kanye schwierig zu gestalten – besonders die antisemitischen Ausfälle des Rappers sollen Bianca zu schaffen gemacht haben. Gerüchte, wonach die beiden getrennt seien, wies ihr Sprecher Milo Yiannopoulos allerdings strikt zurück.

Bianca, die 1995 in Melbourne geboren wurde, rückte nach der Eheschließung mit Kanye zunehmend ins Rampenlicht. Dass eine derart drastische Veränderung von Berufs- und Privatleben selten spurlos an einem Menschen vorbeizieht, könnten die Äußerungen ihres ehemaligen Kollegen nun bestätigen. Inwiefern dabei auch die spezielle Beziehungsdynamik mit ihrem 17 Jahre älteren Ehemann eine Rolle gespielt hat, bleibt jedoch Spekulation. Bisher hält sich Bianca zu den Vorwürfen bezüglich ihres Verhaltens bei Yeezy bedeckt.

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

