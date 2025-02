Bianca Censori gilt nach Kanyes Skandalen als arbeitsunfähig

Bianca Censori (30) hat offenbar schwer mit den jüngsten, schockierenden Aktionen ihres Ehemannes Kanye West (47) zu kämpfen. Wie ein Insider jetzt gegenüber Mail Online verriet, soll sie derzeit "zutiefst traumatisiert" und arbeitsunfähig sein. Kanye, der seit Wochen mit antisemitischen Aussagen für Schlagzeilen sorgt, hatte mit seinen neuesten Ausbrüchen heftige Konsequenzen ausgelöst. Unter anderem wurde er auf der Plattform X gesperrt, nachdem er Adolf Hitler gelobt und Judenhass geäußert hatte. Zudem sorgte ein von ihm zum Verkauf angebotenes Hakenkreuz-Shirt und der dazugehörige Super-Bowl-Werbespot für weltweite Empörung. Offenbar verstört von diesen fragwürdigen Aktionen ihres Partners habe sich Bianca nun geweigert, mit Kanye an ihrem gemeinsamen Kunstfilm weiterzuarbeiten.

Der Avantgarde-Film, für den laut Mirror bereits in Japan gedreht wurde, sollte den weiblichen Körper künstlerisch darstellen, jedoch pausiere die Arbeit aktuell. Zwei Produzenten des Projekts sollen sich in Anbetracht der Situation sogar kurz davor befinden, das Vorhaben vollständig aufzugeben. So scheint das Eis für den ehemaligen Musikmogul zunehmend dünner zu werden: Erst kürzlich verkündete die Talentagentur 33&West, dass sie die Zusammenarbeit mit ihm mit sofortiger Wirkung beende. Neben diesen beruflichen Spannungen stehen Kanye aktuell auch noch rechtliche Probleme ins Haus: Eine ehemalige Mitarbeiterin seines Unternehmens habe ihn wegen frauenfeindlicher und antisemitischer Kommentare verklagt, so das Magazin.

Bianca, geboren 1995 in Melbourne, machte sich bereits früh einen Namen: Erst als Designerin mit ihrem Schmucklabel Nylons Jewelry, das sie während ihres Studiums gründete, dann als Architektin. Nach ihrem Master-Abschluss an der University of Melbourne stieg sie bei einem australischen Architekturbüro ein, bevor sie 2020 überraschend bei Kanyes Marke Yeezy als Architekturchefin landete. Dort fand sie nicht nur beruflich eine neue Orientierung, sondern auch ihren jetzigen Ehemann, den sie Ende 2022 in einer privaten Zeremonie heiratete.

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

