Das ist der Starttermin der zweiten Staffel von "The 50"

Die neue Staffel von The 50 auf Prime Video startet schon bald. Wie Bild berichtet, werden ab dem 24. März die ersten vier Episoden der zweiten Staffel veröffentlicht. Danach folgen wöchentlich jeweils vier weitere Folgen an den folgenden Samstagen – konkret am 31. März, 7. April und 14. April. Die Show basiert auf einem französischen TV-Hit und versammelt 50 prominente Teilnehmer aus der deutschen Reality-Welt auf einem Schloss in Frankreich, wo sie sich in spannenden Spielen beweisen müssen. Als Belohnung winken 50.000 Euro, die jedoch nicht direkt an den Sieger gehen, sondern einem Fan des Gewinners zugutekommen.

Das Schloss Château de Bertichères in der Nähe von Paris wird erneut zum Austragungsort der Show. Auch dieses Jahr misst sich hier eine bunte Mischung bekannter Gesichter der Trash-TV-Szene. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem Micaela Schäfer (41), Claudia Obert (63), Georgina Fleur (34) und Sam Dylan (34). Auch Vorjahressieger Paco Herb ist wieder dabei. Die Kandidaten kommen aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, darunter das Dschungelcamp, Der Bachelor und diverse Datingshows. Spannend bleibt weiterhin, wer hinter dem geheimnisvollen Spielleiter steckt, der als 50. Teilnehmer gilt und die Rolle des Gastgebers einnimmt.

Die französische Originalshow "Les Cinquante" feierte schon vor ihrer deutschen Adaption große Erfolge. In Deutschland konnte die erste Staffel von "The 50" ebenfalls überzeugen und sich eine treue Fangemeinde sichern. Besonders das ungewöhnliche Konzept, bei dem der Gewinn nicht dem Sieger, sondern einem Fan zugeschrieben wird, fand bei den Zuschauern Anklang. Viele der Teilnehmer haben in der Vergangenheit bereits Erfahrungen im Reality-TV gesammelt und sind für ihre emotionalen Momente, Konflikte und schillernden Persönlichkeiten bekannt – Eigenschaften, die dafür sorgen dürften, dass auch die zweite Staffel wieder Unterhaltung pur bietet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paco Herb, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Einige Teilnehmer der Realityshow "The 50", April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige