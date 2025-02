Neues Musikvideo von Selena Gomez und Benny Blanco wird heiß

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) haben am Wochenende in Anaheim einen neuen Meilenstein für ihr gemeinsames Album "I Said I Love You First" gesetzt, das am 21. März veröffentlicht wird. Die frisch verlobten Musiker wurden beim Dreh eines noch unveröffentlichten Musikvideos gesichtet – und beeindruckten dabei in auffälligen Looks. Fotos des Videoshootings liegen TMZ vor. Selena strahlt in den Aufnahmen in schwarzer Lingerie und rotem Lippenstift am Set. Ihr verführerischer Look steht im kompletten Kontrast zu Bennys Outfit: Der Produzent trägt nämlich einen rostbraunen Anzug im Stil der 70er.

Noch ist unklar, zu welchem Song des Albums das Video gehört, doch eines ist gewiss: Die Fans können etwas Außergewöhnliches erwarten. Nachdem Selena, Benny und die Sängerin Gracie Abrams (25) vor Kurzem das offizielle Video zur Single "Call Me When You Break Up" komplett auf einem iPhone in einem Schlafzimmer gedreht haben, scheint das neue Projekt visuell und konzeptionell einen anderen Weg einzuschlagen. Benny führte während der Dreharbeiten sogar einen waghalsigen Stunt durch: An einem Seil befestigt, ließ er sich durch die Lüfte schwingen.

Seit ihrem Beziehungsbeginn im Jahr 2023 sind Selena und Benny kaum aus den Schlagzeilen wegzudenken. Mit ihrem Album arbeiten sie nicht nur als musikalische Partner zusammen, sondern zeigen auch im privaten Leben ihre enge Bindung. Selena erklärte einst in einem Interview, dass sie bei Projekten mit Menschen, die ihr wichtig sind, immer alles geben wolle. Benny, der nicht nur als Produzent eine beeindruckende Karriere vorzuweisen hat, sondern auch in den sozialen Medien für seine humorvolle Art bekannt ist, scheint in Selena eine perfekte Partnerin gefunden zu haben – musikalisch wie privat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Januar 2025

Anzeige Anzeige