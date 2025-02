So diszipliniert trainieren David und Victoria Beckham

David Beckham (49) und seine Frau Victoria Beckham (50) scheinen nicht nur auf dem roten Teppich ein eingespieltes Team zu sein, sondern auch im Fitnessstudio. In einem Interview mit dem Magazin Men's Health verriet der ehemalige Profifußballer, dass die beiden gemeinsam fünf- bis sechsmal die Woche am Trainieren seien. Dabei würden sie die Unterstützung ihres Personal Trainers Bob Rich in Anspruch nehmen und sich strikt an ihre Routine halten. "Wir machen uns gegenseitig viel Kummer", erzählte David lachend und fügte hinzu, dass es ihn Jahre gekostet habe, Victoria, die kürzlich ihre trainierten Arme präsentierte, zu überreden, ihre Trainingsmethoden etwas anzupassen.

Doch nicht nur beim Training zeigt die Designerin eine klare Meinung – ihre Disziplin gilt auch in Sachen Ernährung. Victoria meidet seit ihrer Jugend konsequent Fleisch und ernährt sich fast ausschließlich von Fisch und Gemüse. Ihr Essverhalten habe sie in ihren Zwanzigern aus Sorge um ihre Haut vollständig umgestellt, so die Designerin in einem früheren Interview mit The Telegraph. Dabei verzichtet sie auf viele herkömmliche Mehle und greift stattdessen zur glutenfreien Alternative aus Maniok. David verriet einmal, dass sie kaum von ihrem Ernährungsplan abweiche. "Seit ich sie kenne, isst sie nur gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse", sagte er ein wenig schmunzelnd. Ganz anders laufe es bei ihm, der sich gerne kulinarisch auslebe und auch Emotionen mit gutem Essen verbinde.

Das berühmte Paar, das seit 1999 verheiratet ist und vier Kinder hat, wird von seinen Fans oft für seine Disziplin und den Fokus auf einen gesunden Lebensstil bewundert. Neben ihrer Karriere als Geschäftsfrau und Designerin ist Victoria weiterhin für ihre strikte Arbeitsweise bekannt. David hingegen genießt es, hin und wieder aus der Reihe zu tanzen, beschrieb aber im gleichen Interview, wie viel Spaß ihm die gemeinsamen Workouts mit seiner Frau machen würden. Trotz aller Disziplin scheint der gegenseitige Humor eine große Rolle zu spielen – ob im Alltag oder im Fitnessstudio.

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham im August 2024

Getty Images David und Victoria Beckham, 2018

