Adieu, Berlin: Sarah Connor ist nach Frankreich ausgewandert

Sarah Connor (44) hat offenbar genug vom grauen Berliner Winter und ist mit ihrer Familie kurzerhand nach Frankreich ausgewandert. Das teilte die Sängerin jetzt in einem Instagram-Post mit, der erste Einblicke in ihr idyllisches neues Leben zeigt. "Ich habe immer davon geträumt, am Meer zu leben. Jetzt haben wir es nach vielen Jahren in Berlin einfach gemacht und lieben es", schreibt sie dazu. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian Fischer (50) und den beiden jüngsten Kindern Delphine Malou und Jax Llewyn habe sie das provenzalische Abenteuer gewagt. Ihre beiden ältesten Kinder, Tyler und Summer, die aus ihrer früheren Ehe mit Marc Terenzi (46) stammen, erwähnt Sarah in ihrem Post nicht – ob sie mitgekommen sind, bleibt unklar.

In ihrem Beitrag gewährt Sarah auch einen kleinen Einblick in den Start ihres neuen Familienlebens: Die Kinder hätten die Umstellung "großartig gemeistert" und fühlten sich an ihrer neuen Schule in Frankreich bereits wohl. Sie selbst genieße vor allem die Ruhe und die Freiheit, die die Provence ihr biete. Bereits im vergangenen Jahr verbrachte die Familie immer mehr Zeit in Frankreich, bis der Entschluss fiel, sich endgültig dort niederzulassen. "Hätte ich gewusst, dass es so einfach sein kann ...", schrieb die 44-Jährige nachdenklich.

Sarah, die seit Anfang der 2000er-Jahre mit Hits wie "Wie schön du bist" und "Vincent" große Erfolge feiert, hat ihren Fokus in den letzten Jahren zunehmend auf ihre Familie gelegt. Mit Florian, der nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Manager ist, ist sie seit 2013 verheiratet. In ihrem Post würdigte Sarah ihren Mann und dessen leidenschaftliche Unterstützung mit den Worten: "Danke, dass du das möglich machst."

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Florian Fischer im März 2024

ActionPress Florian Fischer und Sarah Connor im September 2017 in Berlin

