Peter Klein kritisiert TV-Streit zwischen Ex Iris und Yvonne

Das Drama zwischen Iris Klein (57) und Yvonne Woelke (45) geht in die nächste Runde. In der zweiten Folge der Realityshow Promis unter Palmen hat Yvonne mit ihrem Einzug nun erneut für Zündstoff gesorgt. Der brachte Iris nämlich vollkommen aus der Fassung, und die Konfrontation eskalierte in gegenseitige Beleidigungen. Peter Klein (57), der Ex-Mann von Iris und derzeitiger Partner von Yvonne, meldete sich daraufhin zu Wort. In der begleitenden Sendung "Promis unter Palmen – Die Late Night Show" zeigte er sich entsetzt: "Ich habe die Sendung auch gesehen und bin schon schockiert, vor allem über die Worte, die gefallen sind. Das ist grenzwertig." Er betonte, dass ihn vor allem das Niveau der Auseinandersetzung enttäuscht habe.

Der Auslöser für die Spannungen ist ein Vorwurf, der seit Monaten zwischen den Beteiligten brodelt: Iris behauptet, Yvonne habe ihr Peter ausgespannt habe. Auch zu dieser Anschuldigung äußerte sich Peter in der Late Night Show: "Mir geht dieser Satz nicht aus dem Kopf. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich Yvonne kennengelernt habe, waren wir schon längst getrennt." Der Streit zwischen den beiden Frauen kocht in der Realityshow immer wieder hoch – und das, obwohl Yvonne so oft behauptet hatte, über jegliche Kritik an ihrer neuen Beziehung erhaben zu sein.

Die Fehde hatte bereits im Vorfeld für Schlagzeilen gesorgt, als Yvonnes Teilnahme an der Show angekündigt wurde. In einem ersten Teaser hatte Iris Yvonne als "die Drecksschlampe", die ihr den Ehemann weggenommen habe, bezeichnet. Das frostige Verhältnis zeigte sich dann auch beim ersten Aufeinandertreffen in der Villa, das schnell aus dem Ruder lief. Für die Zuschauer mag diese explosive Stimmung beste Unterhaltung sein, doch für die Beteiligten geht es offensichtlich um persönliche Wunden, die noch lange nicht verheilt sind. Welche Konsequenzen die öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung für ihr Privatleben hat, bleibt abzuwarten.

Sat.1 / Joyn Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen", 2025

Sat. 1 Iris und Peter Klein

