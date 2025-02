Diese Promis nehmen Abschied von Kinolegende Gene Hackman

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa (63) wurden tot in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Ihr gemeinsamer Hund lag ebenfalls leblos neben ihnen. Die traurige Entdeckung wurde an diesem Mittwoch gemacht, wie US-amerikanische Behörden bestätigten. Die genaue Todesursache ist bislang unklar, doch die Ermittlungen laufen, um die Umstände ihres Ablebens zu klären. "Die Polizei sagt, dass erste Berichte nicht auf eine Fremdeinwirkung hindeuten. Was für ein unglaublich trauriges Ende für ein bemerkenswertes Leben. Ruhe in Frieden", schrieb der Moderator Piers Morgan (59) merklich betroffen auf X. Die Nachricht hat nicht nur die Filmwelt in tiefe Trauer gestürzt, sondern auch zahlreiche Weggefährten und Fans von Gene, der als eine der größten Hollywoodlegenden gilt.

Berühmte Persönlichkeiten zollen dem Ausnahmeschauspieler bereits Tribut. George Takei (87), der als Hikaru Sulu in der Kultserie "Raumschiff Enterprise" bekannt wurde, würdigte seinen verstorbenen Kollegen in einem emotionalen Beitrag auf der Plattform X. "Wir haben einen wahren Giganten der Leinwand verloren", schrieb George und betonte Genes außergewöhnliches Talent, völlig unterschiedliche Charaktere darzustellen. Der Verstorbene wurde vor allem durch Rollen wie den Polizisten Jimmy Doyle in "The French Connection" oder den Sheriff Little Bill Daggett in "Erbarmungslos" weltbekannt und wurde für eben diese Leistungen mit zwei Oscars ausgezeichnet.

Gene Hackman lebte in den vergangenen Jahren abseits des Rampenlichts in Zurückgezogenheit, nachdem er sich 2004 aus der Schauspielerei zurückgezogen hatte. Doch seine Präsenz auf der Leinwand bleibt unvergessen: Rollen wie die des Lex Luthor in den Superman-Filmen der 70er- und 80er-Jahre, seine Performance an der Seite von Clint Eastwood (94) in "Absolute Power" oder seine Darstellung in "Bonnie und Clyde" haben Kinogeschichte geschrieben. Neben der Schauspielerei fand der Hollywoodstar seine Leidenschaft im Motorsport und nahm als Amateurfahrer an Rennen teil. Mit Betsy war Gene seit 1991 verheiratet, und die beiden galten als untrennbares Paar. Gemeinsam führten sie ein Leben in Abgeschiedenheit, fernab des glamourösen Hollywoods, das Gene einst eroberte. Die beiden wurden zum letzten Mal im März 2024 in Santa Fe fotografiert. Er hinterlässt drei Kinder aus seiner ersten Ehe mit Faye Maltese.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman und Clint Eastwood am Set von "Absolute Power", 1997