Ben Affleck genießt Vater-Sohn-Moment bei Basketball-Spiel

Schauspieler Ben Affleck (52) und sein Sohn Samuel (13) wurden beim Basketball-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves auf der Tribüne gesichtet. Dass die beiden gemeinsam Sportveranstaltungen besuchen, ist allerdings nichts Neues, im Gegenteil: Es ist fast schon eine Vater-Sohn-Tradition. Das starbesetzte Event fand am Donnerstag statt und lockte viele bekannte Gesichter an, darunter auch Timothée Chalamet (29). Ben, der in lässiger Freizeitkleidung erschien, und Samuel, der ein Lakers-Trikot trug, schienen den Abend sichtlich zu genießen. So plauderten und lachten die beiden während des Spiels miteinander, wie die Bilder zeigen. Das Vater-Sohn-Duo schien sichtlich begeistert, als ihr Team mit einem 111-102-Sieg die Partie für sich entschied, wie Daily Mail berichtete.

Timothée, gekleidet in eine schwarze Lederjacke, war ein weiterer Hingucker im Publikum. Der Schauspieler wird derzeit für seine beeindruckende Darstellung im Bob-Dylan-Biopic "A Complete Unknown" als heißer Anwärter auf den Oscar für den besten Hauptdarsteller gehandelt. Auch der Sänger Benson Boone (22), bekannt für seinen Hit "Beautiful Things", saß als großer Lakers-Fan in einem Basketball-Outfit auf den Tribünen. Während des Spiels schien Ben entspannt und glücklich – eine angenehme Abwechslung bei all den stressigen beruflichen Verpflichtungen des Schauspielers. Nachdem sein bester Freund Matt Damon (54) seine Hauptrolle im Film "Animals" wegen Terminkonflikten hatte aufgeben müssen, nahm Regisseur Ben schließlich selbst die Rolle an und hat entsprechend viel zu tun.

Obendrein hatte er bis zum 21. Februar bis über beide Ohren in Scheidungsverhandlungen mit seiner Ex Jennifer Lopez (55) gesteckt – mittlerweile ist die Trennung rechtskräftig. Seit seiner ersten Ehe mit Jennifer Garner (52) bemüht sich Ben sichtlich um eine gute Beziehung zu seinen drei Kindern, Violet (19), Fin (16) und Samuel. Trotz seiner oft zeitintensiven Karriere als Schauspieler und Regisseur legt er Wert auf gemeinsame Zeit mit der Familie. Der Abend mit Samuel zeigt einmal mehr, dass die beiden unabhängig von turbulenten Patchwork-Strukturen in der Familie eng miteinander verbunden sind.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Getty Images Jennifer Garner mit ihren Kindern Violet (hinten), Seraphina und Samuel

