Erste offizielle Runde: Wer soll "Let's Dance" verlassen?

Bei Let's Dance wird es heute Abend ernst. Die Tanzpaare müssen sich nicht nur vor den Juroren Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57), sondern auch vor den Zuschauern beweisen, um weiterhin im Wettkampf zu bestehen und dem Sieg ein klein wenig näherzukommen. Nur ein Kandidat konnte sich in der Eröffnungsshow vergangene Woche bereits das Ticket in die nächste Runde sichern: Der Para-Schwimmer Taliso Engel bekam die heiß begehrte Wildcard und ist somit vor der kommenden Nominierung geschützt. Nun stellt sich die Frage – welcher der restlichen Kandidaten soll eurer Meinung nach in Folge zwei ausscheiden?

Seit gestern ist bekannt, mit welchen Tänzen die Promis in der ersten offiziellen Runde übers Parkett schweben werden. Wie die Sendung über ihren Instagram-Account preisgab, versuchen sich gleich drei Paare mit dem Cha-Cha-Cha: San Diego Franjo Pooth (21) mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37), SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) sowie Roland Trettl (53) und Kathrin Menzinger (36). Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) sowie Taliso und seine Partnerin Patricija Ionel (30) wollen dagegen im Quickstep begeistern. Fabian Hambüchen (37) und Marie Mouroum wagen sich mit ihren jeweiligen Profitänzern an einen Jive und während Paola Maria (31) und Simone Thomalla (59) mit Massimo Sinató (44) und Evgeny Vinokurov (34) mit einem Langsamen Walzer ihr Tanztalent unter Beweis stellen werden. Ben Zucker (41) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (34) treten mit einem Wiener Walzer an und Osan Yaran sowie Marc Eggers (38) bereiteten sich in den vergangenen Tagen auf einen Tango vor.

Bei dieser Aufzählung fehlen allerdings zwei Personen: Leyla Lahouar (28) und Jeanette Biedermann (45) fallen in der heutigen Ausgabe "Let's Dance" leider krankheitsbedingt aus. Das bestätigten die beiden kürzlich im Netz. "Mir geht es gesundheitlich wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe richtigen Husten, Halsschmerzen und ich bin extrem am Schwitzen. [...] So krank war ich wirklich schon lange nicht mehr", erklärte die Promi Big Brother-Gewinnerin, während die Sängerin verdeutlichte: "Es tut mir unendlich leid, ich hätte so gerne getanzt, aber ich habe seit Tagen hohes Fieber und einen riesen Infekt."

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare von "Let's Dance" 2025

RTL / Jörn Strojny Leyla Lahouar, "Let's Dance"-Kandidatin

