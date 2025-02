Gebrechlich: Gene Hackmans letzter öffentlicher Auftritt

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden am 26. Februar tot in ihrem Haus in Santa Fe gefunden, ebenso wie einer ihrer drei Hunde. Die Nachricht sorgt weltweit für Betroffenheit, da der Schauspieler und seine Partnerin ein ausgesprochen zurückgezogenes Leben führten. Ein seltenes öffentliches Lebenszeichen des Paares gab es zuletzt im Frühjahr 2024, als die beiden in Santa Fe ein Lokal verließen. Gene, der damals 95 Jahre alt war, nutzte einen Gehstock und hielt sich mit der anderen Hand an Betsy fest. Das zeigt ein Foto, das mitunter E! News vorliegt.

Die Eheleute wirken auf dem Bild eng verbunden, während sie den warmen Frühlingstag in New Mexiko nutzten. Das Foto, das während dieses Ausflugs entstand, zeigt den "French Connection"-Star in einem karierten Hemd, einer grauen Weste und grünen Hosen. Er trug einen Hut, dessen Schirm von seiner Sonnenbrille bedeckt war. Betsy, 64 Jahre alt, wählte ein gemustertes Seidenoberteil zu Jeans und hatte ihren blauen Pullover über den Arm gelegt. Beide schienen die gemeinsame Zeit zu genießen, auch wenn Genes gesundheitlicher Zustand sichtbar fragil war. Das Paar, das über 30 Jahre verheiratet war, lebte seit seinem Rückzug aus dem Schauspielgeschäft 2004 fast vollständig außerhalb der Öffentlichkeit.

Gene Hackman, der als eine der schillerndsten Ikonen Hollywoods galt, feierte in seiner langen Karriere zahlreiche Erfolge, darunter zwei Oscars. Doch privat war er erstaunlich bodenständig und zog ein stilles, abgeschiedenes Leben der Hektik Hollywoods vor. 1991 heiratete er Betsy, eine ehemalige klassische Pianistin, und zog sich nach seiner Filmkarriere mit ihr nach New Mexiko zurück. Freunde und Kollegen beschrieben Gene immer wieder als humorvoll, bescheiden und eng mit seiner Frau verbunden. Dieser letzte öffentliche Auftritt des Paares schenkt nun einen bittersüßen Einblick in das Leben und die Liebe, die sie bis zuletzt teilten.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth

