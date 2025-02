Gene Hackmans Töchter erstmals nach seinem Tod gesichtet

Der Tod von Hollywoodstar Gene Hackman (✝95) und seiner Frau Betsy Arakawa hat weltweit große Bestürzung ausgelöst, vor allem da die Umstände noch ungeklärt sind. 24 Stunden nachdem sie leblos aufgefunden wurden, wurden Genes Töchter Leslie und Elizabeth in Kalifornien gesichtet. Die beiden besuchten zuvor ein Restaurant, um dort gemeinsam zu frühstücken, wie Fotos von Daily Mail zeigen. Die Schwestern unterhielten sich angeregt – und ließen sich vor den Fotografen vom Verlust ihres Vaters nichts anmerken.

Die Jüngere der beiden Schwestern erklärte bereits in einem Statement, dass, auch wenn sie und ihr Vater zuletzt kaum Kontakt gehabt hätten, sie Antworten zu seinem Tod suche. "Ich glaube, ich bin beunruhigt, herauszufinden, was passiert ist, und ich weiß einfach nicht, wie lange sie schon verstorben waren. [Die Behörden] wissen es auch noch nicht", gab sie gegenüber Us Weekly preis. Auch die zuständige Polizei ist momentan unsicher, was genau auf Genes Anwesen in Santa Fe vorgefallen ist. Der Schauspieler und seine Frau sollen bereits mehrere Wochen tot gewesen sein. Zuerst wurde vermutet, dass beide an einer Kohlenmonoxidvergiftung starben, doch die Feuerwehr vor Ort widersprach. Eine andere Möglichkeit sei laut den Ermittlern, dass Gene vor seinem Tod schwer stürzte und deshalb starb.

Die Trauer um Gene und seine geliebte Betsy ist groß. Der US-Amerikaner galt in Hollywood als echte Legende. So wirkte er in vielen großen Filmen mit und wurde für seine besonderen Leistungen sogar mit zwei Oscars ausgezeichnet. Prominente Wegbegleiter wie Clint Eastwood (94) oder Antonio Banderas (64) nahmen bereits Abschied von ihm. "Ein trauriger Tag für die Familie des Kinos. Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa sind verstorben. Mein herzliches Beileid an Freunde, Familie und Kinoliebhaber. Ruhe in Frieden", erklärte Letzterer in einem Statement auf X.

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

