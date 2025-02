Nach mysteriösem Tod: Hommage an Gene Hackman bei den Oscars

Die diesjährige Oscar-Verleihung am 2. März 2025 steht im Zeichen eines besonderen Verlustes: Gene Hackman (✝95), einer der renommiertesten Schauspieler Hollywoods, soll im Rahmen der Veranstaltung gewürdigt werden. Der zweifache Oscar-Preisträger wurde am 26. Februar gemeinsam mit seiner Frau Betsy Arakawa in ihrem Anwesen in Santa Fe tot aufgefunden. Beide wurden unter mysteriösen Umständen entdeckt, wobei ihr Tod Gerüchten zufolge durch einen Kohlenmonoxidunfall verursacht worden sein könnte. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail, dass das Team hinter den Oscars alles daran setze, ein angemessenes "In Memoriam"-Segment für den legendären Darsteller zu gestalten. "Natürlich wird Gene geehrt", erklärte die Quelle weiter.

Gene, der durch seine Rollen in Filmen wie "Die französische Verbindung" und "Erbarmungslos" Weltruhm erlangte, gewann im Laufe seiner Karriere nicht nur zwei Oscars, sondern auch mehrere Golden Globes und einen BAFTA. Eine langjährige Weggefährtin, Schauspielerin Sally Kirkland, äußerte ihre Trauer über seinen plötzlichen Tod. "Er war einer der talentiertesten Menschen, mit denen ich je arbeiten durfte", sagte sie im Gespräch mit Daily Mail. Sally und Gene standen in den 70er-Jahren für den Western "Staub, Hunger und heiße Colts" gemeinsam vor der Kamera. Während der Dreharbeiten, die über zehn Wochen dauerten, entwickelte sich eine besondere Freundschaft zwischen den beiden. Sally erinnerte sich daran, wie Gene oft für sie eingetreten sei, wenn sie von anderen am Set unterschätzt worden war.

Hinter der glanzvollen Karriere des "Bonnie und Clyde"-Stars verbarg sich ein Leben voller Hingabe und Respekt, sowohl für seine Kunst als auch für die Menschen um ihn herum. Sally beschrieb Gene als jemanden, der Frauen immer mit größter Achtung behandelt habe. Privat hielt der Schauspieler sein Leben jedoch meist aus der Öffentlichkeit fern. Mit seiner zweiten Frau Betsy lebte er zurückgezogen in New Mexico, wo er die letzten Jahre seines Lebens abseits von Hollywood verbrachte. Neben seinen filmischen Errungenschaften hinterlässt Gene nicht nur eine beeindruckende Karriere, sondern auch drei Kinder aus erster Ehe, die nun auf Antworten zu den genauen Umständen seines Todes warten.

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globe Awards, 2003

ActionPress / Globe Photos / Zuma Press Gene Hackman und Clint Eastwood bei den Oscars 1993